Вырос кредитный рейтинг Банка Уралсиб. Фото: freepik.com.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до уровня ВВВ (RU) со «стабильным» прогнозом.

Кредитный рейтинг помогает понять, насколько безопасно держать средства в том или ином банке. Рейтинг учитывает не только текущее состояние банковской организации, но и ее финансовую историю. Прогноз показывает, стоит ли рассчитывать на сохранение, улучшение или ухудшение положения в будущем. В частности, рейтинг BBB (RU) по шкале агентства показывает умеренный уровень кредитоспособности, и это хорошая оценка.

На повышение кредитного рейтинга Банка Уралсиб повлияло улучшение оценки риск-профиля и позитивная оценка бизнес-профиля. По мнению аналитиков агентства, укрепление позиций банка обусловлено хорошим качеством корпоративного управления и достаточно высокой диверсификацией операционного дохода банка.

- Банк стабильно работает, демонстрируя устойчивую позитивную динамику бизнес-показателей и эффективность выбранной стратегии, и это нашло отражение в оценке рейтингового агентства, – отмечает председатель правления Банка Уралсиб Алексей Сазонов.

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.