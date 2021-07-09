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Экономика9 июля 2021 11:00

Вырос кредитный рейтинг Банка Уралсиб

Это значит, что вы можете спокойно доверить этому банку свои деньги или открыть счет для бизнеса
Елена КУЗНЕЦОВА
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Вырос кредитный рейтинг Банка Уралсиб. Фото: freepik.com.

Вырос кредитный рейтинг Банка Уралсиб. Фото: freepik.com.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до уровня ВВВ (RU) со «стабильным» прогнозом.

Кредитный рейтинг помогает понять, насколько безопасно держать средства в том или ином банке. Рейтинг учитывает не только текущее состояние банковской организации, но и ее финансовую историю. Прогноз показывает, стоит ли рассчитывать на сохранение, улучшение или ухудшение положения в будущем. В частности, рейтинг BBB (RU) по шкале агентства показывает умеренный уровень кредитоспособности, и это хорошая оценка.

На повышение кредитного рейтинга Банка Уралсиб повлияло улучшение оценки риск-профиля и позитивная оценка бизнес-профиля. По мнению аналитиков агентства, укрепление позиций банка обусловлено хорошим качеством корпоративного управления и достаточно высокой диверсификацией операционного дохода банка.

- Банк стабильно работает, демонстрируя устойчивую позитивную динамику бизнес-показателей и эффективность выбранной стратегии, и это нашло отражение в оценке рейтингового агентства, – отмечает председатель правления Банка Уралсиб Алексей Сазонов.

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

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