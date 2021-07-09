Как в пандемию уберечь старшее поколение, рассказали специалисты. Фото: freepik.com.

В четверг Санкт-Петербург перешагнул символический рубеж – в городе теперь насчитывается миллион вакцинированных горожан. Еще в середине марта прошлого года мэрия приняла постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции», в котором подчеркивалась необходимость особого внимания к старшему поколению и гражданам, которым нужна социальная поддержка. О том, что пожилые люди оказались наиболее подвержены смертельному риску, стало понятно еще в момент начала пандемии и первой волны COVID-19. Мы помним ужасающие репортажи и фото из домов престарелых в Европе, где смертность просто зашкаливала. В России подобных проблем не случалось - ситуацию удалось удержать под контролем. Статистика свидетельствует, что пожилые люди переносят ковид хуже молодых, но у нас резкого всплеска смертности в старшей возрастной группе (как почти во всем мире) не произошло.

Это не случайность. Руководители многих российских организаций, обслуживающих нуждающихся в особом уходе людей на дому и в пансионатах, сделали выводы и ввели особый режим работы на время первой волны пандемии COVID-19. Пансионы для пожилых людей закрылись на карантин, причем и психологи, и медики, и технические работники остались жить прямо там. Это помогло избежать скачкообразного распространения коронавируса среди постояльцев пансионов.

«Мы закрыли в прошлом марте/апреле наши пансионаты на карантин, все сотрудники жили прямо там – это позволило избежать вспышки заболеваний. И сейчас мы стараемся минимизировать внешние воздействия на наших постояльцев», - рассказывает директор Центра заботы о близких «Гармония» Александр Смирнов (Санкт-Петербург).

Центр «Гармония» - одна из крупных организаций, которая обеспечивает уход сиделок и проживание в пансионатах для тех, кому нужна социальная помощь и поддержка. «Гармония» содержит 3 пансионата для пожилых людей, где проживают 120 человек. Кроме того, компания опекает еще 300 пожилых людей, которых сотрудники Центра посещают на дому. Ведет «Гармония» и агитационно-просветительскую работу, информируя своих подопечных о российской вакцине «Спутник V» и агитируя их вакцинироваться.

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» дает пожилым людям возможность получить необходимый набор услуг, в том числе, и в частном учреждении социального обслуживания. Финансовые расходы на социальную работу по заботе о пожилых людях возмещает Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга в виде субсидий из городского бюджета для социально ориентированного бизнеса.

Для получения субсидии необходимо предоставить комплект документов, подтверждающих факт оказания услуг и затраты, понесенные организацией в ходе исполнения работ. Предоставление комплекта документов и их проверка распорядителем бюджетных средств (Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга) занимает длительные сроки, что периодически создает «кассовые разрывы» у компаний. И-за пандемии коронавируса бюджет Санкт-Петербурга «похудел» на 100 миллиардов рублей, что также снижает скорость прохождения платежей.

В связи с этим большую огласку получила кризисная ситуация, которая произошла в марте 2021 г. Тогда отсутствовал разработанный порядок возмещения расходов за декабрь 2020 год и на 2021 год. Одна из крупнейших компаний, обеспечивающих уход за пожилыми людьми, заявила, что собирается выселить из пансионатов 620 человек – либо родственники должны полностью оплачивать проживание пожилых людей самостоятельно. Оперативно решить подобные проблемы можно только благодаря кредитованию. Так Центр «Гармония» обратился за помощью к своему давнему партнеру – петербуржскому «Сити Инвест Банку», с которым сотрудничает уже более шести лет

«Наше тесное сотрудничество с «Сити Инвест Банком» помогает пережить кризисные моменты, связанные с ковидом, с проволочками с финансированием и т.д. В общем, помогает нам, как социально ориентированному бизнесу оставаться на плаву. Финансовые институты ориентируются в первую очередь на показатели выручки, рентабельности и т.д. Но социально-ориентированный бизнес – достаточно сложный, здесь нельзя эффективность измерять исключительно финансовыми показателями. Нам повезло, что есть те, кто нас поддерживает», - рассказывает директор Центра заботы о близких «Гармония» Александр Смирнов.

К сожалению, банки из ТОП-10 не готовы выдавать кредиты предпринимателям, которые зависят от единственного заказчика (в нашем случае это комитет мэрии Санкт-Петербурга). Поэтому на помощь приходят региональные банки, которыми движет не только финансовый расчет, но и чувство ответственности перед своими соседями.

«В марте [когда возникла реальная угроза закрытия пансионатов] нам в очередной раз помог банк, который принял решение о кредитовании за 1 день и со сниженным процентом. Мы не могли допустить выселения наших подопечных, чтобы пожилые люди оказались подвергнуты огромному риску. У нас замечательное партнерство, ориентированное в первую очередь на социальный эффект от нашей деятельности», - заключает директор центра «Гармония» Александр Смирнов.

Власти Санкт-Петербурга поставили цель до 15 августа обеспечить 65% сотрудников органов исполнительной власти и государственных учреждений профилактическими прививками против ковида. Это правильная цель, но если мы хотим сохранить в безопасности наше старшее поколение, то привитыми должны быть не две трите госслужащих, а большинство всех горожан. Только так наши старики будут в безопасности.

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*Сити Инвест Банк основан в Санкт-Петербурге в 1994 году, основные акционеры Сергей Камзин и Леонид Шоршер, Председатель правления – Павел Дядичкин.