«Никто не вышел из зала, долго аплодировали»: Алексей Герман-младший рассказал, как в Каннах приняли его фильм «Дело»

Алексей Герман-младший написал сценарий фильма «Дело» вместе с Марией Огневой Фото: Евгения ГУСЕВА

Российский режиссер Алексей Герман-младший представил на 74-м Каннском фестивале фильм «Дело». Картина вошла в программу «Особый взгляд». «КП-Петербург» связались с Алексеем Германом-младшим и узнали у него, как прошел показ.

- Картина хорошо прошла, довольно долго хлопали. Мне кажется, очень тепло приняли. Никто не вышел из зала. Может быть только два человека. Это для Канн редкость. Мне кажется, что это очень круто, - рассказал режиссер.

По сюжету фильма действие происходит в провинциальном городке. Кстати, снимали его в поселке Репино, который находится в Курортном районе Санкт-Петербурга. Главный герой – учитель (актер Мераб Нинидзе), который борется за справедливость и свое имя. Режиссер отмечает, что в картине практически нет отрицательных героев, за исключением одного персонажа – мэра этого города. У всех остальных есть своя позиция.

Роза Хайруллина и Анна Михалкова снялись в фильме «Дело». Фото:facebook.com/alekseigermanjr

- Мне картина очень близка. Герой, как и я, борется за наследие, которое есть в нашей стране, которое нужно сохранять, а не разрушать. Я пытаюсь защитить Дом творчества в Репино, в котором выросло много людей, а сейчас их судьбы разрушаются. А герой борется с мэром провинциального города, который, как он утверждает, украл деньги на строительство памятника Петру Первому, - признался Герман-младший.

По его словам, «Дело», прежде всего, о людях, которые хотят, чтобы в нашей стране было хорошо.

– Нам хотелось нарисовать какую-то картину мира. Хотелось ставить вопросы и исследовать. Это не фильм манифест. Он абсолютно в традициях русской литературы 19 века, когда пытаемся понять, кто мы, что мы и куда идем. И, на самом деле, у нас довольно светлый и хороший финал. Надеюсь, что в моей истории с Союзом кинематографистов будет также (Союз кинематографистов Петербурга подал в суд на режиссера из-за его заявлений в социальной сети, касающихся Дома кинематографистов в Репино – Прим.ред.), - добавил режиссер.

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