«Год тяжелый, но счастливый»: Юрий Стоянов отмечает 64-летие

10 июля 2021 года Юрию Стоянову исполнилось 64 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 10 июля, народный артист России Юрий Стоянов празднует свой день рождения. Ему исполнилось 64 года. «КП-Петербург» лично поздравила его с этой знаменательной датой и расспросила, где и как он собирается его праздновать.

- Отмечаю с семьей. Я сейчас не в Москве. Как раньше писали в пьесах, где-то на юге. У меня был тяжелый год, я очень много снимался. Тем не менее, он был очень счастливый. Поэтому мы с моими друзьями, двумя семьями, поехали на отдых, - рассказал артист.

Актер действительно продолжает активно работать. В этом году вышел сериал «Вампиры средней полосы» с его участием. Также он участвовал в шоу «Маска».

В разговоре с «Комсомолкой» Стоянов признался, что отмечать день своего рождения любит.

- Дни рождения я обожаю, потому что это вкусно и дарят подарки, - рассмеялся он. – Что мне подарят? Пока не знаю.

По его словам, обычно он никому не говорит, что бы ему хотелось получить, а предпочитает сюрпризы.

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