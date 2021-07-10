Дополнительные поезда не помогают: Столпотворение собралось на Финляндском вокзале Петербурга 10 июля в разгар жары

Огромные очереди собрались на Финляндском вокзале Петербурга в разгар жары Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В Санкт-Петербурге из-за аномальной жары многие горожане пытаются провести выходные за городом. Однако уехать даже в Курортный район города не так-то просто. С самого утра субботы, 10 июля 2021 года, на Финляндском вокзале столпотворение. Люди стоят в очередях, чтобы войти на вокзал, потом стоят в очереди в кассу за билетами, потом еще и в магазин, чтобы прихватить воды или еды в дорогу.

- Желающие отправиться за город выходят из метро к электричкам одним бесконечным потоком. Толпы с улицы, как бывало до этого, нет, но к рамкам все равно приходится постоять. Ещё огромные очереди за билетами, несмотря на то, что работают почти все кассы и автоматы, - рассказал журналист "КП-Петербург", оказавшись на вокзале.

Очереди начинаются со входа и продолжаются уже в здании вокзала Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Причем, власти города специально пустили дополнительные электрички в выходные дни, чтобы петербуржцы могли проще уехать за город и вернуться обратно. Но желающих оказалось куда больше. Тем более, что на улице стоит 30-градусная жара.

- В супермаркетах рядом с вокзалом тоже ажиотаж, народ затаривается всем необходимым для шашлыков, - добавил корреспондент.

Напомним, что 10 и 11 июля дополнительные электрички добавили на Выборгском направлении, где находятся основные курортные зоны, в том числе Солнечное, Комарово, Зеленогорск. Электрички будут курсировать из Петербурга до Белоострова через Парголово и через Сестрорецк; до Зеленогорска; до Васкелово. Всего будет пущено семь пар электричек туда-обратно.

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