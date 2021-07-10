Петербуржцы нашли собаку, привязанную к дереву на солнцепеке без воды и еды

Собаку, брошенную на жаре без воды, нашли в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга нашли собаку, привязанную к дереву на выезде с города. В субботу, 10 июля 2021 года, работник супермаркета в Буграх обратил внимание на то, что пес сидит под палящим солнцем уже несколько часов, а за ним никто так и не приходит. Животное уже было привязано, когда он пришел на работу к 10 утра, но к 14 часам за ним так никто и не пришел. Об этом он рассказал в соцсети.

- В Буграх у "Ленты" найден пёс. Привязан к дереву. Умрет от такой жары, - сообщил мужчина.

Неравнодушные отвязали пса от дерева, напоили и облили водой Фото: СОЦСЕТИ

Собака уже начала терять сознание, так как в Петербурге стоит 30-градусная жара, а воды ей никто не оставил.

- Он яму себе выкопал, его отвели из под дерева за здание на травку и облили водой, - пояснил мужчина.

Работник супермаркета напоил пса и начал поиски хозяина или хотя бы передержки для животного. Спустя полчаса владелиц собаки нашелся. Ей оказалась женщина, которая сама уже сутки пыталась разыскать собаку. Оказывается пес потерялся. Видимо, кто-то заметил животное и решил не искать хозяина, а просто привязать его к дереву. Сейчас хозяйка уже спешит за своим любимцем.

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