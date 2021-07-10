Моторная лодка с людьми перевернулась в Санкт-Петербурге 10 июля 2021 года: Пострадали семь человек, в том числе дети

Моторная лодка с людьми врезалась в мост Кадырова в Петербурге и перевернулась Фото: СОЦСЕТИ

Катер с людьми перевернулся в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел днем в субботу, 10 июля 2021 года, на Дуденгорфском канале в Кировском районе города. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, на лодке была компания, веселилась. Скорость моторной лодки была достаточно большая, когда он вошел прямиком в стену канала.

- В конце Дудерговского канала лодка не справилась с управлением на большой скорости и влетела в стенку канала. Примерно пять человек от удара вылетели в воду, - рассказали в соцсети свидетели ЧП.

Пострадали семь человек, в том числе двое детей Фото: СОЦСЕТИ

Очевидцы сразу же бросились спасать утопающих людей, а также вызвали на место МЧС.

В пресс-службе МЧС уточнили, что лодка наехала на бетонное ограждение моста Кадырова. В момент ЧП в лодке находились восемь человек, в том числе трое детей.

- Уточнение - пострадавших семь человек, в том числе двое детей, один ребёнок с сильными переломами, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Сейчас на месте работают спасатели. Состояние пострадавших уточняется. "КП-Петербург" следит за развитием событий.

По официальным данным МВД Петербурга уже началась проверка.

- 10 июля 2021 года около 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что в районе Дудергофского канала по не установленной причине лодка с пассажирами совершила столкновение с металлической опорой. По предварительным данным пострадали восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Выясняются обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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