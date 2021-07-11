В комздраве рассказали, сколько петербуржцев на самом деле переболело коронавирусом в 2020 году

Говорить о подтасовках и играх со статистикой пандемии не стоит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот уже вторые сутки в Петербурге вновь обсуждают статистику заболеваемости коронавирусом. Поводом стало высказывание первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Андрея Сараны: рассуждая в эфире радио "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" (92,0 FM) о том, как в Северной столице формируется коллективный иммунитет, он заявил, что к декабрю количество переболевших оценивалось в 400 000 человек. Цифру подхватили городские СМИ – многие отметили, что этот показатель "расходится" с официальной статистикой, в которой говорилось о 140 000. "Комсомолка" перепроверила данные – и не нашла, к чему придраться.

Для начала поясним: сама по себе цифра в 400 000 заболевших оказалась ошибочной. Подтверждение тому – закрытый отчет центра имени Алмазова от конца января, который и стал основой для разработки кампании по массовой вакцинации. Он есть в распоряжении "КП-Петербург", и в нем идет речь о 300 000 заболевших – с пояснением, что это условный, округленный до сотен тысяч показатель. Откуда взялись 400 000? Видимо, объяснение простое: за каждым, даже медийным лицом, нужно оставлять право на оговорку. С учетом колоссальных нагрузок на петербургскую систему здравоохранения и конкретно на комздрав это вполне объяснимо.

Другой вопрос – откуда взялась цифра в 300 000, если статистика говорила о 140 000? Как пояснили "Комсомолке" в ведомстве, это уже вопрос сроков.

– Реальная работа по подготовке кампании по массовой вакцинации началась в Петербурге с конца декабря и шла почти весь январь, – уточнили в комитете. – На это время в Петербурге было официально зарегистрировано порядка 290 000 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Именно этот показатель был взят за основу и округлен до 300 000.

Таким образом говорить о подтасовках и играх со статистикой не стоит: речь лишь о правильном восприятии и интерпретации фактов.

Напомним: в воскресенье, 11 июля, в Петербурге зарегистрировали 2 007 новых случаев заражения. Всего с начала эпидемии в городе заболело 489 928 человек.