Ждем очередных температурных рекордов: На следующей неделе в Петербурге ожидается душное марево и грозы

В городе вновь ожидается аномальная жара Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург на следующей недели вновь будет плавиться от жары. Синоптики обещают горожанам аномально жаркую погоду и новые температурные рекорды. Душное марево и не думает уходить из Северной столицы. Поэтому запасайтесь терпением и читайте рекомендации МЧС о том, как правильно пить воду в такую жару.

- Новая неделя в Санкт-Петербурге начнется с аномально жаркой и сухой погоды, - сообщает ведущий синоптик центра прогнозов погоды "Фобос" Михаил Леус. - В первые три дня недели дождей не ожидается, а температура воздуха составит до 31градуса в понедельник (12 июля), и до 33 градусов во вторник (13 июля) и в среду (14 июля).

Температурный рекорд жара может обновить во вторник - 13 июля. В этот день суточный максимум будет выше, чем обычно в городе.

В четверг, 15 июля, температура воздуха опуститься лишь на градус. Столбик термометра за окном покажет до 32 градусов тепла. Однако в этот день ожидаются кратковременные дожди и грозы.

- Есть вероятность кратковременных грозовых дождей и в пятницу, 16 июля, в этот день ожидается +29…+31 градус, - добавляют Михаил Леус.

Прохладнее станет лишь в следующее выходные. В субботу и воскресенье, 17 и 18 июля, столбик термометра покажет до 28 градусов тепла. В эти дни ожидают небольшие дожди.

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