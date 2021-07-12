На Северо-Западе растет популярность ипотеки от Сбербанка. Фото: пресс-служба Сбербанка.

На Северо-Западе растет популярность ипотеки от Сбербанка. За первое полугодие 2021 года банк выдал в два раза больше ипотечных кредитов, чем за этот же период прошлого года. Всего выдано 58,3 тысячи кредитов на сумму более 174 млрд рублей. Причем 31% от этого объёма приходится на льготную ипотеку.

Наиболее активно жилищным вопросом занимаются жители Санкт-Петербурга, Ленобласти и Калиниграда. Например, в Петербурге ипотеку оформили 27,8 тысяч раз на общую сумму 107,6 млрд рублей.

Можно также отметить, что увеличился размер сумм, запрашиваемых на покупку жилья. Если в прошлом году средний размер ипотечного кредита был 2,3 млн рублей, то сейчас это 3 млн рублей. Конечно, эти показатели варьируются в зависимости от месторасположения жилья: в Петербурге эта сумма — 3,9 млн, а в Псковской области 1,6 млн рублей.

С 1 июля 2021 года изменились условия льготной ипотеки. В рамках программы «Господдержка 2020» ставка по кредиту составляет 6,25% при электронной регистрации сделки. Максимальная сумма кредита теперь 3 мил рублей, а минимальный первоначальный взнос по прежнему от 15% стоимости жилья. При первоначальном взносе от 20% ставка снижается до 6,05%. Кроме того, сохраняются проекты субсидирования ставок по программе, которые стартуют от 0,1%.

Также хотим напомнить, что с 1 июля программой «Семейная ипотека» могут воспользоваться семьи даже с одним ребенком, если он родился в 2018 году и позднее.

- Государственные программы поддержки и возможность дополнительно снизить ипотечную ставку с помощью специальных предложений банка, например, при использовании сервиса электронной регистрации, уже более года стимулируют россиян не откладывать, а решать свой жилищный вопрос здесь и сейчас. И даже после изменений условий по программе льготной ипотеки Сбербанк старается сохранять выгодные ставки для своих клиентов, — говорит Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.