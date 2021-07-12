«Наказывать не планируем»: представители ТК «Европолис» рассказали подробности драки охранника и безмасочника

Драка развернулась в ТЦ "Европолис" в воскресенье, 11 июля.

Громкий скандал разразился в ТК «Европолис» в минувшее воскресенье, 11 июля – охранник подрался с парнем, попытавшимся пройти на территорию комплекса без маски. Отец пострадавшего рассказал «Комсомолке», что парня, который хотел купить маску в автомате, повалили на землю и чуть не удушили. Однако управляющий партнер компании Fort Group (контролирует ТК «Европолис») Максим Левченко сообщил нашему изданию другую версию случившегося.

- Мы внимательно изучили записи с камер, - объяснил собеседник издания. – На них видно, как молодой человек в ответ на просьбу надеть маску начал теснить охранника ко входу в ТК. Это продолжалось какое-то время – охранник при этом ничего не делал, никак не реагировал, только повторял свое требование. В конце концов, когда стало ясно, что молодой человек намерен прорываться и дальше, он профессионально уложил его на землю и попытался «остудить». Надо понимать – человек находится на боевом посту, он обязан остановить нарушителя. К тому же явно имела место быть провокация со стороны пострадавшего.

На данный момент, по словам Максима Левченко, охранник, которого обвинили в избиении, находится на рабочем месте. Какие-либо дисциплинарные взыскания – штраф, отстранение, увольнение и так далее – к нему на данный момент применять не планируют.

- Насколько мне известно, никаких травм у молодого человека нет. Сейчас полиция – которую, кстати, вызвали сами работники администрации торгового комплекса – проводит проверку по факту случившегося, - констатировал Левченко. – Осматривает место происшествия, изучает записи с видеокамер. Если по итогам проверки будет установлено, что охранник «Европолиса» что-то нарушил – конечно, он понесет наказание по закону. Но, повторюсь, на данный момент никаких правонарушений мы в его действиях не видим.