Эксперты развеяли мифы, из-за которых петербуржцы боятся ставить прививку от коронавируса

Чип при вакцинации вам точно не "посадят". Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургские специалисты развеяли самые популярные и стойкие мифы о прививках от ковида. И это важно, ведь чтобы победить коронавирус – нужен коллективный иммунитет. Помочь здесь сможет только массовая вакцинация.

- Вакцина поможет свести к минимуму возможность летальных исходов, тяжелых течений заболевания. Поэтому, выбирая между вакцинацией и игрой в русскую рулетку, когда мы все перезаражаемся, но неизвестно, кто из нас как перенесет и с какими последствиями, самый оптимальный вариант на сегодняшний день – это вакцинация, - говорит заведующая эпидемиологическим отделением Юго-Западного филиала «Центра гигиены и эпидемиологии в Петербурге» Юлия Соттаева

По мнению медика, от прививок отказываются из-за недостатка информации и страха перед неизвестностью. Свою лепту вносят антипрививочники. Они выискивают псевдонаучные статьи лжедокторов. А после утверждают, что вакцина может довести до аутизма, покалечить и изменить ДНК.

- Простой пример. Прививка от кори появилась в 60-х годах. Тогда же началась массовая вакцинация, и болезнь в нашей стране победили. Однако с 2005 года антипрививочники начали пропагандировать, что инфекции нет, а значит прививать детей не надо. Сейчас у нас вновь есть заболевшие корью. Болеют те малыши, которых родители отказались вакцинировать. Причем у самих мам и пап эти прививки стоят, - отмечает эпидемиолог.

Специалист рассказала о десяти самых распространенных в Петербурге мифах о прививке: эти убеждения зачастую вводят людей в заблуждение, а некоторых не на шутку пугают. Также Юлия Соттаева пояснила, как обстоят дела на самом деле.

Миф 1: У меня снизится иммунитет, и я буду чаще болеть

Некоторые боятся ставить прививку, потому что считают ее дополнительной нагрузкой на иммунную систему. Боятся, что она даст сбой, и после этого болезни начнутся одна за другой…

На самом деле, вакцина от ковида, как и любая другая вакцина, не может снизить иммунитет. В воздухе и на предметах, которых мы касаемся, тысячи бактерий и вирусов. Антиген, который мы получаем с прививкой – сравним с теми, что ежеминутно попадают в наш организм во время вдоха. Иммунитет борется с ними каждую секунду. Поэтому «перегрузить» организм вакциной невозможно. А вот выработать «клетки памяти», которые при встрече с настоящим вирусом дадут ему ответ – действительно реально.

Только массовая вакцинация сможет остановить пандемию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Миф 2: Вакцина может изменить ДНК

Ни одна из вакцин против ковида не влияет на ДНК и даже не взаимодействует с ней. Прививочные компоненты знакомят иммунные клетки с фрагментами коронавируса. Организм их запоминает и вырабатывает антитела, которые смогут защитить от реального вируса.

Миф 3: Нас чипируют

Этот миф, к сожалению, не шутка. Некоторые люди всерьез думают, что их будут контролировать с помощью чипов. А введут его, конечно же, через иглу. В подтверждение такой безумной теории в интернете можно встретить множество роликов. В них у героев после вакцинации к руке как к магниту притягиваются металлические предметы.

Разумеется, это фейк. Раствор вакцины – жидкий и прозрачный. Он не содержит никаких микрочипов и лишних элементов – только те, что необходимы для выработки антител.

Миф 4: Привитый человек – заразный

От самой прививки заболеть ковидом, а соответственно, и заразить других невозможно. В вакцине содержатся либо частички Covid-19, либо убитый или ослабленный вирус.

Миф 5: После вакцины ПЦР-тест будет положительным

Сейчас лето и многие собираются в отпуск. Но курорты зачастую требуют от туристов отрицательные результаты ПЦР-теста на ковид. Некоторые боятся ставить прививку из-за того, что потом не смогут получить заветные результаты анализов.

На самом деле вакцина против Covid-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антигены. Такие анализы проверяют наличие активного заболевания, а не наш иммунитет.

Миф 6: Поднимется температура, я не смогу ее сбить

После прививки действительно может подняться довольно высокая температура. Бояться ее не стоит, не только потому что это стандартная реакция организма, но и потому что вы сможете ее сбить. И нет, это никак не повлияет на выработку антител – они все равно сформируются.

Врачи в поликлиниках рекомендуют сбивать температуру, если она поднялась выше 38 градусов. Для этого подойдет даже обычный парацетамол. Сотрудники «КП» тоже так делали и могут с уверенностью сказать: уже через полчаса цифры на термометре ползут вниз и самочувствие улучшается.

Миф 6: Пожилым и людям с хроническими заболеваниями прививаться нельзя

Наоборот: очень даже нужно. У таких людей велик риск тяжелого течения заболевания. И прививка им жизненно необходима. Единственное условие – вакцинироваться нужно вне стадии обострения. И, конечно, нужно сначала проконсультироваться с врачом. Чтобы снизить риски поствакцинальных реакций, больным назначают противовоспалительные средства за несколько дней до прививки и после нее. Астматикам увеличивают дозу ингаляционных препаратов. А диабетикам рекомендуют внимательнее контролировать уровень сахара.

Миф 7: Я уже болел, прививаться мне не нужно

Тем, кто перенес ковид, не нужно отказываться от прививки. Со временем количество антител снижается, и возникает опасность повторно заболеть. Тем более, что сейчас не известно, сколько нужно антител, чтобы надежно защититься от вируса.

Миф 8: Нужно обязательно сдавать тест на антитела

Наличие антител не влияет на вакцину – поэтому смысла в этом нет. Даже если человек переболел и у него имеются антитела, то после прививки их станет больше, а защита – надежнее.

Миф 10. После прививки не нужно носить маску

Прививка не дает 100-процентной гарантии, что человек не заразиться ковидом. Но у привитых заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме. А такой человек, сам того не зная и не желая, может заразить окружающих. Поэтому от масок отказываться нельзя, даже если вы уже привиты.