На Шнурова ее натравили адвокаты: Подробности дела Алисы Вокс против «Ленинграда»

Алиса получила за 39 песен от Шнурова всего тысячу рублей. Фото: Ольга Емельянова/Дмитрий Лифанцев

Звездный адвокат бывшей солистки «Ленинграда» Алисы Вокс раскрыл подробности их судебного разбирательства с Сергеем Шнуровым. По словам Романа Лалаяна, представители фронтмена коллектива охотно идут на контакт. Но во вторник, 13 июля они все равно подадут иск в адрес известного рок-н-рольщика.

Дело в том, что бывшие коллеги и так расстались не совсем мирно. После ухода из группы Алисы Вокс, была череда скандальных интервью. Теперь спустя пять лет экс-ленинградка решила отсудить у главного сценического материшинника еще и денег. Певица хочет 20 миллионов рублей за песню «Экспонат» и еще за 38 других композиций, которые они написали совместными усилиями.

- Авторские права на песни мы не планируем оспаривать. Они нам не нужны. А двадцать миллионов – это деньги, которые «Ленинград» заработали на общих песнях. Но сумма неокончательна, а примерная. Мы отправили запросы на концертные площадки, где Алиса выступала в составе «Ленинграда», - сообщил «Комсомольской правде» юрист Роман Лалаян.

В разговоре с «Комсомолкой» Алиса подтвердила, что на авторские права она не претендует. Но на вопрос, почему только спустя пять лет решилась идти против Сергея Шнурова, отвечать не стала. Зато ответил ее адвокат.

- Мы ей помогаем по другим проектам, по запуску и регистрации нового альбома. Во время общения мы задали ей несколько вопросов, касательно ее отношений с группой, в том числе и про исполнительские сборы. Она ответила, что она ничего не получала и не должна была получать. Мы запросили документы у представителей Шнурова и получили скан договора, где указано, что Алиса за тысячу рублей отказалась от всех прав в пользу Сергея за две недели до расставания с «Ленинградом». Алиса нам сказала, что подобных бумаг она не подписывала. После мы убедили ее пойти в суд, - продолжает Лалаян.

Адвокат добавил, что отчислений за вступление и прослушивание песен не получала не только Алиса, но и другие участники группы. Всего их было 15 человек. Конкретных имен он не называет.

Сам Сергей Шнуров пока не прокомментировал их конфликт с Алисой.

Напомним, Вокс стала второй солисткой группы в 2012 году. Она пришла сразу после Юлии Коган, но затем и Алиса покинула группу спустя четыре года.

За то время «Ленинград» выпустили громкие хиты «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье», «Плачу», «Экспонат». Последняя песня несколько лет не покидала хит-парады радиостанций, а вся страна напевала строчки «На лабутенах, ах».

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