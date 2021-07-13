Развод мостов в Санкт-Петербурге: Какие мосты разводят и их расписание

График разводки мостов в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Разводные мосты - это одна из главных достопримечательностей города на Неве. Посмотреть на развод мостов в Санкт-Петербурге приезжают многие туристы, да и местные тоже любят провести время на набережной, чтобы насладиться этим зрелищем. Однако не всегда развод мостов - это удобно, так как город сразу же делится Невой пополам и добраться с одного берега на другой становится проблематично. "Комсомолка" подготовила график разводки мостов в Санкт-Петербурге, чтобы вы никогда не опаздывали, либо знали, во сколько начинается самое романтическое зрелище Северной столицы.

КАКИЕ МОСТЫ РАЗВОДЯТ В ПЕТЕРБУРГЕ

Всего в Петербурге насчитывается 18 разводных мостов, однако в период навигации, который длится ежегодно с апреля по ноябрь, свои "крылья" поднимают 12 переправ. Это делается для того, чтобы грузовые суда могли пройти по Неве.

Через Неву разводятся Троицкий, Литейный, Большеохтинский, Володарский мосты и мост Александра Невского.

Через Большую Неву - Благовещенский и Дворцовый мосты. Они соединяют центр Петербурга и Васильевский остров.

Через Малую Неву - Биржевой и Тучков мосты. Переправы связывают Петроградскую сторону и Васильевский остров.

Через Большую Невку - Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский мосты.

Как правило, все мосты разводятся каждую ночь по утвержденному графику. Переправы через Большую Невку порой остаются сведенными, если заранее на их развод не подавалась заявка. Есть и приятный момент - если вы не успели попасть на противоположный берег, не беда, есть временная сводка. Благовещенский, Дворцовый, Биржевой, Тучков и Володарский мосты обычно разводятся и наводятся дважды за ночь.

Иногда мосты разводят и днем Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

РАСПИСАНИЕ РАЗВОДКИ МОСТОВ

Мосты в Петербурге разводят точно по расписанию, а вот навести переправу могут раньше запланированного графика, если все суда проходят быстрее. Порой бывают и отмены, как правило это связано с крупными праздниками, такими как День города, 1 и 9 мая, День России, Алые паруса. Также мосты в Петербурге могут развести и днем, например, для репетиции тех же Алых парусов или Дня ВМФ. Об этом всегда заранее сообщает "Мостотрест" и Смольный.

График разводки мостов на 2021 год:

Через Неву:

Володарский - 2:00 - 3:45 - временная сводка - 4:15 - 5:45

Александра Невского - 2:20 - 5:10

Большеохтинский - 2:00 - 5:00

Литейный - 1:40 - 4:45

Троицкий - 1:20 - 4:50

Через Большую Неву:

Дворцовый - 1:10 - 2:50 - временная сводка - 3:10 - 4:55

Благовещенский - 1:25 - 2:45 - временная сводка - 3:10 - 5:00

Через Малую Неву:

Биржевой - 2:00 - 4:55

Тучков - 2:00 - 2:55 - временная сводка - 3:35 - 4:55

Через Большую Невку (разводятся по предварительной заявке за 2 суток):

Сампсониевский - 1:30 - 4:30

Гренадерский - 1:30 - 4:30

Кантемировский - 1:30 - 4:30

Так как, в зависимости от праздников и других мероприятий, расписание разводки мостов порой меняется, всегда узнать актуальный график можно на сайте "Мостотреста".

Расписание. Сохраните себе и пользуйтесь Фото: Павел РОМАНОВ

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