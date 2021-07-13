Развод мостов в Санкт-Петербурге: Какие мосты разводят и их расписание

График разводки мостов в Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН
Разводные мосты - это одна из главных достопримечательностей города на Неве. Посмотреть на развод мостов в Санкт-Петербурге приезжают многие туристы, да и местные тоже любят провести время на набережной, чтобы насладиться этим зрелищем. Однако не всегда развод мостов - это удобно, так как город сразу же делится Невой пополам и добраться с одного берега на другой становится проблематично. "Комсомолка" подготовила график разводки мостов в Санкт-Петербурге, чтобы вы никогда не опаздывали, либо знали, во сколько начинается самое романтическое зрелище Северной столицы.
КАКИЕ МОСТЫ РАЗВОДЯТ В ПЕТЕРБУРГЕ
Всего в Петербурге насчитывается 18 разводных мостов, однако в период навигации, который длится ежегодно с апреля по ноябрь, свои "крылья" поднимают 12 переправ. Это делается для того, чтобы грузовые суда могли пройти по Неве.
Через Неву разводятся Троицкий, Литейный, Большеохтинский, Володарский мосты и мост Александра Невского.
Через Большую Неву - Благовещенский и Дворцовый мосты. Они соединяют центр Петербурга и Васильевский остров.
Через Малую Неву - Биржевой и Тучков мосты. Переправы связывают Петроградскую сторону и Васильевский остров.
Через Большую Невку - Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский мосты.
Как правило, все мосты разводятся каждую ночь по утвержденному графику. Переправы через Большую Невку порой остаются сведенными, если заранее на их развод не подавалась заявка. Есть и приятный момент - если вы не успели попасть на противоположный берег, не беда, есть временная сводка. Благовещенский, Дворцовый, Биржевой, Тучков и Володарский мосты обычно разводятся и наводятся дважды за ночь.
Иногда мосты разводят и днем
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
РАСПИСАНИЕ РАЗВОДКИ МОСТОВ
Мосты в Петербурге разводят точно по расписанию, а вот навести переправу могут раньше запланированного графика, если все суда проходят быстрее. Порой бывают и отмены, как правило это связано с крупными праздниками, такими как День города, 1 и 9 мая, День России, Алые паруса. Также мосты в Петербурге могут развести и днем, например, для репетиции тех же Алых парусов или Дня ВМФ. Об этом всегда заранее сообщает "Мостотрест" и Смольный.
График разводки мостов на 2021 год:
Через Неву:
Володарский - 2:00 - 3:45 - временная сводка - 4:15 - 5:45
Александра Невского - 2:20 - 5:10
Большеохтинский - 2:00 - 5:00
Литейный - 1:40 - 4:45
Троицкий - 1:20 - 4:50
Через Большую Неву:
Дворцовый - 1:10 - 2:50 - временная сводка - 3:10 - 4:55
Благовещенский - 1:25 - 2:45 - временная сводка - 3:10 - 5:00
Через Малую Неву:
Биржевой - 2:00 - 4:55
Тучков - 2:00 - 2:55 - временная сводка - 3:35 - 4:55
Через Большую Невку (разводятся по предварительной заявке за 2 суток):
Сампсониевский - 1:30 - 4:30
Гренадерский - 1:30 - 4:30
Кантемировский - 1:30 - 4:30
Так как, в зависимости от праздников и других мероприятий, расписание разводки мостов порой меняется, всегда узнать актуальный график можно на сайте "Мостотреста".
Расписание. Сохраните себе и пользуйтесь
Фото: Павел РОМАНОВ
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