Санкт-Петербург официальный: публикуем подборку полезных сайтов города

Подборка официальных сайтов ведомств, комитетов и музеев Санкт-Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

"Комсомолка" подготовила подборку самых полезных и важных порталов про Санкт-Петербург, официальных сайтов городских ведомств, спасательных служб, а также комитетов, куда можно подать жалобу если вас что-то не устраивает в городе, либо обратиться с интересующими вопросами. Если вы не знаете, где найти нужные телефоны и адреса, а также, что делать, если только приехали в Северную столицу из-за границы, то подборка вам поможет.

Санкт-Петербург официальный сайт администрации города:

На официальном сайте Смольного можно найти последние новости о городе, обратиться в администрацию через электронную приемную или записаться на прием по телефону: 8(812) 576-78-06. Кроме того, если вы хотите пожаловаться на дороги или уборку, узнать информацию о положенных выплатах или льготах, либо даже получить бесплатную юридическую помощь, это все можно сделать на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга по ссылке.

Законодательное собрание:

Любой человек может обратиться в ЗакС Петербурга, чтобы уточнить вопросы касаемо деятельности парламента, либо обратиться к депутатам. Это можно сделать на официальном сайте.

Экстренные службы Петербурга работают круглосуточно Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Экстренные службы:

Телефон экстренной службы для всех один: 112. Однако если вас интересует конкретное ведомство или телефон, например, районной скорой помощи, то следующая подборка для вас.

Скорая и неотложная медицинская помощь - сайт.

Главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области - сайт.

МЧС Санкт-Петербурга - сайт.

Ведомства:

Прокуратура Санкт-Петербурга, на официальном сайте ведомства можно подать обращение в прокуратуру, либо обратиться непосредственно по телефону.

На официальном сайте Следственного комитета граждане также могут узнать о порядке обращения через интернет-приемную, либо же по телефону. Также на сайте имеется телефон горячей линии "Ребенок в опасности".

Комитеты:

Комитет по здравоохранению - сайт. На официальном портале ведомства можно записаться к врачу, узнать справочные телефоны, а также номер единой информационно-справочной службы.

Экологический портал Санкт-Петербурга - сайт. На портале можно найти телефоны, куда обращаться в случае загрязнения воды, свалок и по многим другим проблемам.

Комитет по образованию - сайт. Ведомство разбирается со всеми вопросами о дошкольном, школьном и высшем образовании.

Комитет по транспорту - сайт. Ведомство занимается общественным транспортом города, междугородним сообщением, а также вопросами о платных парковках.

Комитет по благоустройству - сайт. В ведомство можно обращаться с жалобами на состояние дорог, мусорок и многое другое.

Комитет по тарифам - сайт. Все вопросы связанные с оплатой ЖКХ можно направлять в это ведомство.

Комитет по делам записи актов гражданского состояния - сайт. На портале можно узнать адреса и работу ЗАГСов, дворцов бракосочетания, дворцов "Малютки".

Комитет по труду и занятости населения - сайт. Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга является крупнейшим в городе посредником по найму рабочей силы для организаций всех форм собственности.

Доступная среда для жизнедеятельности инвалидов - сайт. На портале можно узнать о работе социального такси, о реабилитационных учреждениях и многом другом.

Каталог государственных сайтов Санкт-Петербурга - сайт. На этом портале можно найти любой официальный сайт ведомств города.

Записаться к врачу можно на сайте Госуслуг, комитет по здравоохранению или Здоровье петербуржца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Здоровье, МФЦ и мигранты:

Интернет-ресурс для мигрантов - сайт. Портал содержит всю информацию для граждан, переезжающих в Петербург из других стран. Также краткую историческую справку, основы миграционного законодательства, информацию о культурных событиях и учреждениях культуры, правила поведения в общественных местах, традициях Санкт-Петербург.

Здоровье петербуржца - сайт. Портал позволяет записаться на прием к врачу в любую поликлинику и больницу, узнать о вакцинации от коронавируса, а также узнать, что обслуживает ОМС.

МФЦ Санкт-Петербурга - сайт. Крупнейший портал с важной информацией для жителей города и электронными услугами.

Госуслуги Санкт-Петербурга - сайт. На портале собраны все документы гражданина, информация о возможных штрафах, задолженностях. Также здесь можно записаться к врачу, оплатить квартиру или решить любой другой вопрос.

Городской суд Санкт-Петербурга - сайт. На портале суда можно узнать работу районных судов, узнать о правовой основе, а также получить консультацию.

В Петербурге обязательно надо посетить музеи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Транспорт, погода и культура:

Метрополитен Петербурга - сайт. На официальном портале метро можно узнать карту подземки, режим работы станций, рассчитать оптимальный маршрут, а также узнать о стоимости проезда.

Аэропорт Пулково - сайт. На портале размещено табло вылетов и прилетов самолетов, информация для встречающих и улетающих, а также о парковках, транспорте до аэропорта, кафе и других важных мест воздушных ворот.

Росгидромет Санкт-Петербурга и Ленобласти - сайт. Главный сайт города о погоде.

Эрмитаж - сайт. На официальном сайте музея можно узнать о графике работы, выставках и событиях, стоимости билетов, а также днях, когда вход бесплатный.

Русский музей - сайт. На сайте размещена информация о работе самого Русского музея, а также дворцов и парках, входящих в его ведомство.

Исаакиевский собор - сайт. В ведомство собора также входят Спас на крови.

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