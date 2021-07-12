Санкт-Петербург официальный: публикуем подборку полезных сайтов города

Подборка официальных сайтов ведомств, комитетов и музеев Санкт-Петербурга
Фото: Артем КИЛЬКИН
"Комсомолка" подготовила подборку самых полезных и важных порталов про Санкт-Петербург, официальных сайтов городских ведомств, спасательных служб, а также комитетов, куда можно подать жалобу если вас что-то не устраивает в городе, либо обратиться с интересующими вопросами. Если вы не знаете, где найти нужные телефоны и адреса, а также, что делать, если только приехали в Северную столицу из-за границы, то подборка вам поможет.
Санкт-Петербург официальный сайт администрации города:
На официальном сайте Смольного можно найти последние новости о городе, обратиться в администрацию через электронную приемную или записаться на прием по телефону: 8(812) 576-78-06. Кроме того, если вы хотите пожаловаться на дороги или уборку, узнать информацию о положенных выплатах или льготах, либо даже получить бесплатную юридическую помощь, это все можно сделать на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга по ссылке.
Законодательное собрание:
Любой человек может обратиться в ЗакС Петербурга, чтобы уточнить вопросы касаемо деятельности парламента, либо обратиться к депутатам. Это можно сделать на официальном сайте.
Экстренные службы Петербурга работают круглосуточно
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Экстренные службы:
Телефон экстренной службы для всех один: 112. Однако если вас интересует конкретное ведомство или телефон, например, районной скорой помощи, то следующая подборка для вас.
Скорая и неотложная медицинская помощь - сайт.
Главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области - сайт.
МЧС Санкт-Петербурга - сайт.
Ведомства:
Прокуратура Санкт-Петербурга, на официальном сайте ведомства можно подать обращение в прокуратуру, либо обратиться непосредственно по телефону.
На официальном сайте Следственного комитета граждане также могут узнать о порядке обращения через интернет-приемную, либо же по телефону. Также на сайте имеется телефон горячей линии "Ребенок в опасности".
Комитеты:
Комитет по здравоохранению - сайт. На официальном портале ведомства можно записаться к врачу, узнать справочные телефоны, а также номер единой информационно-справочной службы.
Экологический портал Санкт-Петербурга - сайт. На портале можно найти телефоны, куда обращаться в случае загрязнения воды, свалок и по многим другим проблемам.
Комитет по образованию - сайт. Ведомство разбирается со всеми вопросами о дошкольном, школьном и высшем образовании.
Комитет по транспорту - сайт. Ведомство занимается общественным транспортом города, междугородним сообщением, а также вопросами о платных парковках.
Комитет по благоустройству - сайт. В ведомство можно обращаться с жалобами на состояние дорог, мусорок и многое другое.
Комитет по тарифам - сайт. Все вопросы связанные с оплатой ЖКХ можно направлять в это ведомство.
Комитет по делам записи актов гражданского состояния - сайт. На портале можно узнать адреса и работу ЗАГСов, дворцов бракосочетания, дворцов "Малютки".
Комитет по труду и занятости населения - сайт. Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга является крупнейшим в городе посредником по найму рабочей силы для организаций всех форм собственности.
Доступная среда для жизнедеятельности инвалидов - сайт. На портале можно узнать о работе социального такси, о реабилитационных учреждениях и многом другом.
Каталог государственных сайтов Санкт-Петербурга - сайт. На этом портале можно найти любой официальный сайт ведомств города.
Записаться к врачу можно на сайте Госуслуг, комитет по здравоохранению или Здоровье петербуржца
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Здоровье, МФЦ и мигранты:
Интернет-ресурс для мигрантов - сайт. Портал содержит всю информацию для граждан, переезжающих в Петербург из других стран. Также краткую историческую справку, основы миграционного законодательства, информацию о культурных событиях и учреждениях культуры, правила поведения в общественных местах, традициях Санкт-Петербург.
Здоровье петербуржца - сайт. Портал позволяет записаться на прием к врачу в любую поликлинику и больницу, узнать о вакцинации от коронавируса, а также узнать, что обслуживает ОМС.
МФЦ Санкт-Петербурга - сайт. Крупнейший портал с важной информацией для жителей города и электронными услугами.
Госуслуги Санкт-Петербурга - сайт. На портале собраны все документы гражданина, информация о возможных штрафах, задолженностях. Также здесь можно записаться к врачу, оплатить квартиру или решить любой другой вопрос.
Городской суд Санкт-Петербурга - сайт. На портале суда можно узнать работу районных судов, узнать о правовой основе, а также получить консультацию.
В Петербурге обязательно надо посетить музеи
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Транспорт, погода и культура:
Метрополитен Петербурга - сайт. На официальном портале метро можно узнать карту подземки, режим работы станций, рассчитать оптимальный маршрут, а также узнать о стоимости проезда.
Аэропорт Пулково - сайт. На портале размещено табло вылетов и прилетов самолетов, информация для встречающих и улетающих, а также о парковках, транспорте до аэропорта, кафе и других важных мест воздушных ворот.
Росгидромет Санкт-Петербурга и Ленобласти - сайт. Главный сайт города о погоде.
Эрмитаж - сайт. На официальном сайте музея можно узнать о графике работы, выставках и событиях, стоимости билетов, а также днях, когда вход бесплатный.
Русский музей - сайт. На сайте размещена информация о работе самого Русского музея, а также дворцов и парках, входящих в его ведомство.
Исаакиевский собор - сайт. В ведомство собора также входят Спас на крови.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как получить сертификат о вакцинации и QR-код на сайте Госуслуг в Санкт-Петербурге. Инструкция
"Комсомолка" подробно рассказывает, где и как получить сертификат о вакцинации и QR-код на сайте Госуслуг в Санкт-Петербурге. Инструкция (подробности)
Пункты вакцинации от коронавируса в ТЦ Санкт-Петербурга: Полный список и карта
"Комсомолка" собрала все пункты вакцинации от коронавируса в ТЦ Санкт-Петербурга, где можно привиться (подробности)
Как записаться на вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге: Как и где сделать прививку
Корреспонденты «КП» протестировали все имеющиеся способы, как записаться на вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге, и выбрали самый оптимальный (подробности)
Новые штрафы за неправильную парковку в Санкт-Петербурге с 29 июня 2021: Как и где забрать машину со штрафстоянки
Автомобилистов снова ждут изменения. Они коснутся нарушителей ПДД - действовать новые штрафы за неправильную парковку в Санкт-Петербурге с 29 июня 2021 (подробности)
Новые тарифы на ЖКХ в Санкт-Петербурге с 1 июля 2021 года: Что подорожает и насколько
Смольный ввел новые тарифы на ЖКХ в Санкт-Петербурге с 1 июля 2021 года. Плата за ЖКХ повысится на 3,5% (подробности)