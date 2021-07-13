«Вы еще будете мечтать о жаре»: петербуржцев предупредили о скором и резком похолодании

Петербуржцы изнывают от жары, но скоро она спадет. Так обещают метеорологи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Скорое (и долгожданное) похолодание может накрыть всю Россию, в том числе и Петербург. Об этом заявляют столичные метеорологи. По их данным, уже на следующей неделе температура резко пойдет вниз, а россияне будут «мечтать о жаре».

- Наслаждайтесь жарой. В третьей декаде июля вы будете мечтать о ней, - написал в своей Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

И добавил на вопрос о погоде в Петербурге: «последний "тридцатник" в пятницу, еще через неделю - 20-25».

Впрочем, даже обещанные 20-25 градусов это - климатическая норма для Северной столицы в июле и похолоданием такое снижение температуры можно считать лишь в условиях нынешней аномальной жары.

Впрочем, петербургские синоптики уверены, что жарким будет весь остаток лета, а похолодание придет лишь к концу августа.

Ну а пока погода в городе продолжает бить рекорды.13 июля может пасть еще один, суточный - в наступивший вторник обещают до +33 в тени. А наивысшее достижение для этого числа было установлено в военном 1941 году, когда воздух прогрелся до +32,2 градуса.

Точные результаты будут подведены после девяти часов вечера.

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