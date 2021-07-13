Частный самолет и обнаженка: после намеков на развод Ивлеева улетела в Грецию без мужа, но с Матильдой Шнуровой

Рядом с Ивлеевой на отдыхе только подруги. Фото: соцсети

Настя Ивлеева вновь решила подлить масла в огонь на фоне слухов о ее разводе с Элджеем. После неоднозначных намеков на расставание с рэпером звезда без мужа улетела в Грецию. В компании с телеведущей другая петербурженка и бывшая жена Сергея Шнурова Матильда.

Девушки прилетели на отдых на частном самолете. Блогерша уже опубликовала в своем Instagram первые фотографии с отпуска. На них она позирует в бикини на пляже с подругой Дианой Коркуновой. В подписи к снимку Ивлеева будто еще раз намекнула на начало новой главы в своей жизни.

- Смотрим в светлое будущее, - пописала снимок она.

Телеведущая хвастается шикарной фигурой в бикини. Фото: соцсети

Кстати, в отпуске девушки не отказывают себе в еде. Настя Ивлеева и Матильда Шнурова наслаждаются всеми прелестями средиземноморской кухни: в меню подруг не только легкие салаты, но и паста с морепродуктами.

Подруги прибыли в Грецию на частной самолете. Фото: соцсети

При этом звезды не перестают хвастаться стройными фигурами. Матильда даже сняла отдельную сторис, где восхваляет формы Ивлеевой.

- Все, что нужно знать о красивом теле, - написала бывшая жена лидера группы «Ленинград».

Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда внезапно оказалась на одном отдыхе с Ивлеевой. Фото: соцсети

А вот Элджей остался в Москве. Недавно музыкант выпустил трек SODA, где спел о расставании. Поклонники парочки снова бьют тревогу, ведь супруги давно перестали бывать вместе на светских вечеринках, а Настя и вовсе не носит обручальное кольцо.