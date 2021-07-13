«Думали, что мертвый»: Рабочие спасли птенца чайки из трубы в Петербурге

Рабочие вытащили птенца чайки из трубы в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Во время работ на частной территории на улице Фрунзе в Московском районе Санкт-Петербурга 13 июля 2021 года бригада рабочих обнаружила в трубе птенца чайки. У птицы было сломано крыло. О том, как спасали пернатого, «Комсомолке» рассказал один из специалистов, чинивших трубу.

- Приехали ремонтировать протечку в заброшенном дворе. Открыли люк. Увидели птенца, думали, что мертвый, но оказалось, что нет. Он нас заметил, начал шевелиться. Мы с мужиками заметили и вытащили его. У птенца было сломано крыло, - поделился рабочий Константин Кириллов.

Мужчина добавил, что попытался пристроить найденыша, обратившись в центр «Сирин», помогающий диким птицам. Однако, со слов Константина, ему там ответили, что чайками в учреждении не занимаются.

В ветеринарных клиниках лечить птенца согласились лишь за счет обратившихся и не дали гарантий, что смогут поставить птенца на "крыло".

Поэтому рабочие выпустили птицу на волю и рассказали о случившемся в социальных сетях. Мужчины надеятся, что кто-нибудь из неравнодушных петербуржцев сможет оказать малышу дальнейшую помощь.

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