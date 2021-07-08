Кота, запертого на карнизе под палящим солнцем, спасли в Петербурге

В Петербурге спасли кота, запертого на карнизе под полящим солнцем / Фото: Кошкиспас

В Санкт-Петербурге спасли кота, которого хозяева оставили на карнизе под палящим солнцем. В Северной столице который день стоит 30-градусная жара. Белый кот, судя по всему, выполз подышать воздухом в ящик для цветов на уровне пятого этажа в доме на Ленинском проспекте, где его и оставили хозяева. Об этом в среду, 7 июля 2021 года, рассказали волонтеры "Кошкиспас".

- Вчерашняя заявка: белый кот в ящике для цветов на уровне 5 этажа, Ленинский проспект. Сидит с раннего утра на солнце. Окно закрыто, уйти некуда. Котейке явно плохо, так как он тяжело дышит раскрытой пастью, - рассказали спасатели.

Животное несколько часов мучилось под солнцем, пыталось куда-то спрятаться, но безуспешно. Постепенно кот начал терять сознание. Это увидели местные жители и обратились к волонтерам. Спасатели приехали вовремя.

Животное сняли и отвезли в ветклинику / Фото: Кошкиспас

В квартире, за окном которой сидел кот, дома никого не было. Тогда спасатели выбрались на крышу и с помощью страховки спустились к коту и забрали его. Заявительница организовала доставку и уход за полуобморочным и испуганным котофеем в ветклинике.

- С кошкой все хорошо, обследовали, оказали помощь, она в стрессе, но уже начала кушать. Хозяева так и не появились ни вчера, ни сегодня, - рассказала женщина.

Спасатели напомнили, что во время жары надо быт внимательнее к своим любимцам, не забывать их на окне, на балконе или на улице под солнцем. Также по возможности оставлять воду для бездомных животных.

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