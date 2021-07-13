Била, лишала сна и еды: Мать арестовали за доведение до самоубийства 13-летнего сына в Петербурге

В Петербурге арестовали женщину за доведение до самоубийства 13-летнего сына Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге арестовали женщину, которая довела до самоубийства собственного ребенка. Как рассказали в следственном комитете во вторник, 13 июля 2021 года, 32-летняя горе-мать, гражданка Узбекистана, систематически избивала своего 13-летнего сына, угрожала ему, лишала сна и еды. Мальчик погиб, а женщина попала под стражу и под уголовное дело.

- По версии следствия, с декабря 2019 года по июнь 2021 года, проживая со своим сыном 2007 года рождения на различных съемных квартирах, женщина постоянно его избивала, психологически давила на него, угрожала, оскорбляла и всячески унижала, - рассказали в следственном комитете Петербурга.

Сама же женщина вела асоциальный образ жизни. Она много пила, в том числе и при сыне. При этом нигде не работала, да и регистрации в Петербурге у нее не было. На воспитание ребенка она сил не тратила, часто оставляя его у посторонних людей. Несчастный мальчик не учился в школе, не бывал в парках и музеях. При этом женщина толком его не кормила, не обеспечивала одеждой, лишала сна и медицинской помощи.

Трагедия произошла 25 июня в одной из квартир в городе Колпино. Женщина в очередной раз была пьяны и начала избивать сына.

- В результате вышеуказанных преступных действий женщины несовершеннолетний, опасаясь продолжения применения насилия с ее стороны и дальнейшего систематического унижения человеческого достоинства, свел счеты с жизнью, - пояснили в комитете.

Сейчас продолжается расследование. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

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