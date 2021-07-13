Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о президенте Фонда защиты национальных ценностей Максиме Шугалее.

Максим Шугалей. Фото: личный архив.

Широко обсуждаемой новостью последних дней стало выдвижение в депутаты петербургского ЗакСа Максима Шугалея – известного ученого-социолога, прошедшего полуторагодовой ливийский плен. Как выяснилось, его персона хорошо знакома не только коллегам из научного сообщества, политологам, журналистам, но и звездам шоу-бизнеса.

В 2019-2020 годах Шугалей стал участником военно-политических событий в Ливии. Приехав с благими намерениями – провести социологическое исследование – он попал в плен, откуда российскому МИДу более года не удавалось его вызволить. Но история имела счастливый конец: учёный вернулся домой и продолжил трудиться в области социологии и политологии. Сейчас он активно занимается общественной и благотворительной деятельностью, отстаивает интересы России на международной арене, являясь президентом Фонда защиты национальных ценностей.

— Одна из величайших трагедий нашей страны в том, что молодежь не уважает старшее поколение. Поэтому нужно делать публичными достойных людей, способных возродить культурное наследие, — поделился своим мнением известный продюсер Иосиф Пригожин. — Тогда у наших детей появится шанс на светлое будущее. Посмотрите, как прославляют свои страны трудолюбием, профессионализмом американцы и китайцы.

Иосиф Пригожин. Фото: личный архив.

Иосиф Пригожин считает, что России не хватает людей, искренне желающих развития и процветания нашей стране.