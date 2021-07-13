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Звезды13 июля 2021 19:17

«Может нам сделать что-то совместное»: Дима Билан нашел выход из скандала с Максимом Покровским

«Ночной хулиган» больше не держит обиды на солиста группы «Ногу Свело!»
Агния ПЕРОВА
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Артисты устроили скандал, хотя раньше хорошо общались

Артисты устроили скандал, хотя раньше хорошо общались

Фото: Полина ШАНДРАК

Конфликт между Димой Биланом и Максимом Покровским обретает новый виток. Напомним, в начале июля Максим Покровский обвинил Диму Билана, что из-за несоблюдения ковидных ограничений на его выступлении в Санкт-Петербурге отменили концерт группы «Ногу Свело». Он должен был пройти на той же площадке на следующий день.

Прошло чуть больше недели после скандального концерта, как Билан вновь приехал в Северную столицу, чтобы выступить на фестивале «Белые ночи», который проходил с 9 по 12 июля. Избежать вопросов журналистов на этот счет у него не получилось, да и он сам не пытался. Признался, что на Покровского зла не держит, а, наоборот, нашел выход из этой ситуации.

- Я сначала был в обиде. А потом посмотрел на все это и подумал: ого, куда это двигается. Я Максима давно знаю, мы очень мирно общались лет 10-15 назад, поэтому меня немножко удивило такое отношение к себе. Но я успокоился и подумал, может быть нам после этого стоит сделать что-то совместное, - поделился своими планами Билан.

Правда, с Максимом Покровским после конфликта он еще не общался и свои планы пока не обсуждал. Появится ли у них совместный трек – пока непонятно. Но в ближайшее время он пообещал порадовать всех другими новыми песнями.

- Будет два новых дуэта с младшим поколением. Слушаю их и понимаю, что это шлягеры. И две сольных песни. Все в этом году, - отметил артист.

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