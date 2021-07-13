Серийного насильника-душителя нашли в Ленобласти спустя 8 лет после убийств

В Ленобласти поймали серийного насильника-убийцу Фото: принтскрин видео.

Следственный комитет Ленинградской области обнаружил серийного насильника-душителя, причастного к убийствам женщин в 2013 году. Как рассказали во вторник, 13 июля 2021 года, благодаря современной криминалистической техники и молекулярно-генетической экспертизе, им удалось установить личность преступника. Им оказался мужчина, который уже отбывает наказание за ряд убийств, совершенных в 2018 году.

Уголовные дела об убийствах двух женщины были возбуждены еще в 2013 году. Сначала в апреле того года у дороги "Петровское-Гостилицы" в Ломоносовском районе было обнаружено тело 28-летней женщины. Потом уже в октябре у трассы "Гостилицы-Лопухинка" нашли тело другой 35-летней женщины. Обе они были задушены. Также позже экспертиза показала, что и изнасилованы.

- Благодаря современным исследованиям был установлен генотип подозреваемого. В итоге установлено, что лицо, причастное к этим убийствам, отбывает наказание за совершение аналогичного и иных преступлений, совершенных в 2018 году. Более того, осужденный был ранее также судим за изнасилование, - пояснили в комитете.

Следствие выяснило, что в апреле 2013 года обвиняемый был пьян. Он находился в машине, припаркованной на дороге "Петровское-Гостилицы". В автомобиле с ним была ранее незнакомая ему 28-летняя женщина. Сначала мужчина ее избил, потом надругался, после задушил и выбросил тело.

Аналогичная ситуация произошла со второй жертвой. Все началось еще у дома 23 по Авангардной улице в Петербурге. Мужчина начал уговаривать незнакомую женщину поехать с ним загород, та отказывалась. Тогда насильник ударил жертву по голове, связал, увез к трассе "Гостилицы-Лопухинка", где задушил женщину.

Во время расследования было проведено множество экспертиз. Также обвиняемый сам показал, как и где убивал своих жертв. Сейчас следователи собрали достаточную доказательную базу для того, чтобы направить уголовное дело в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Петербурге осудили серийного насильника-форточника, орудовавшего в течение 11 лет

На счету извращенца 15 жертв (подробности)