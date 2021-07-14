«Примем решение через неделю»: в Смольном рассказали о возможности открыть фудкорты в ТЦ Петербурга

Фудклорты в петербургских ТЦ закрыли с 17 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Начать предварительную работу по возможному открытию фудкортов в петербургских ТЦ Смольный может уже через неделю. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) в среду, 13 июля, сообщил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

По словам собеседника «КП», повышенное внимание властей к фудкортам – а их в Северной столице для сдерживания эпидемии закрывают уже не в первый раз – отнюдь не случайно.

О темпах борьбы с эпидемией "КП-Петербург" рассказал первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы, конечно же, принимая подобные решения, ориентируемся прежде всего на рекомендации Роспотребнадзора, - уточнил Александр Ситов. – На рабочих встречах и совещаниях мы пришли к выводу, что там максимальная проходимость, происходит очень много встреч, отсутствуют преграды между людьми. Кроме того, на фудкортах в отличие от ресторанов, зачастую, происходит пересечение того, что называется внутренними техническими потоками: где персонал ходит, где он переодевается, как доставляются продукты, как распределяется кухонная утварь. А поскольку каждое кафе на фудкорте – это отдельное юридическое лицо, ситуацию становится в разы труднее контролировать – не всегда понятно, где и как какой-то сотрудник заразился, с кем он мог контактировать и так далее.

Кроме того, по словам Александра Ситова, с закрытием фудкортов заметно снижается посещаемость торговых центров: люди начинают ходить туда более «осознанно», а значит, проводят в контакте друг с другом меньше времени и не так интенсивно обмениваются частицами вируса. К тому же закрытие фудкортов снимает проблему «пиковых часов» - как правило, обеденных – когда в ТЦ набивается максимальное количество посетителей.

По словам Александра Ситова, закрытие фудкортов существенно уменьшает наполнение торговых центров. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Сейчас к нам обращаются представители бизнеса, предлагают рассмотреть возможность открыть фудкорты с сокращенной загрузкой или разрешить продавать еду навынос, - объясняет Александр Ситов. – С последним вариантом сложнее: понятно, что люди, скорее всего, будут есть там же, в торговом центре, на ходу или вообще в каких-то неподобающих условиях. Но тем не менее мы постоянно на контакте с бизнесом и мы надеемся, что ориентировочно через неделю сможем как-то продвинуться в разрешении этих вопросов и снять эти противоречия. Это не означает, что мы через неделю откроем фудкорты в том или ином виде – но, по крайней мере, сможем принять какие-то решения.