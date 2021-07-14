Заслуженный врач России рассказал, почему привитый Михаил Боярский заразился коронавирусом

Актер Михаил Боярский оказался в больнице с диагнозом COVID-19.

Госпитализация знаменитого актера, Народного артиста РСФСР, звезды десятков фильмов и спектаклей Михаила Боярского с коронавирусом вызвала у части его поклонников закономерный вопрос – как кумир миллионов мог подхватить COVID-19, если он вакцинировался? А факт это общеизвестный – об этом еще в феврале рассказывал его сын, депутат Государственной думы Сергей Боярский. Однако, как объяснил «КП-Петербург» профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач России Алексей Яковлев, ничего удивительного в подобной ситуации нет.

- Уже не раз отмечалось, что вакцинация не спасает от заражения, как такового, - уточнил эксперт. – Вирус все равно проникает в организм и может там закрепляться. Другое дело, что прививка снижает опасность возникновения тяжелых осложнений и летального исхода. Причем снижает очень и очень существенно – по разным оценкам шансы выжить у привитого пациента с COVID-19 повышается по меньшей мере в 1 000 раз.

Что касается возрастных групп (Михаилу Боярскому, напомним, в декабре прошлого года исполнился 71 год), то, по словам Алексея Яковлева, для каждой из них вакцина может срабатывать с разным результатом – где-то риск тяжелого течения и гибели снижается больше, где-то меньше.

По словам эксперта, вакцина не спасает от заражения, но в разы снижает риск возникновения осложнений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Конкретные данные мы сможем получить позже, когда с момента начала массовой вакцинации в России пройдет более долгое время, - констатирует специалист. – Оперативный мониторинг ситуации ведется ежедневно, но пока что все данные нельзя свести в единый массив и тщательно проанализировать. Однако то, что риски снижаются – это установленный факт.

Собеседник «КП-Петербург» также не исключил, что Михаил Боярский мог подхватить «индийский штамм» коронавируса (он же «вариант дельта» - он считается более заразным и опасным по сравнению со всеми остальными), однако предостерег от поспешных выводов.

- Все-таки это не та тема, где можно строить предположения и гадать на кофейной гуще, - объяснил Алексей Яковлев. – Действительно, «вариант дельта» сейчас является доминирующим в Петербурге и шанс заразиться именно им в среднем выше – но хождение других штаммов тоже никто не отменял.

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