«Подскочило давление, закружилась голова»: Стали известны причины госпитализации Михаила Боярского

Коронавирус у "мушкетера" нашли случайно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Известному актеру Михаилу Боярскому, о госпитализации которого стало известно утром 14 июля, стало плохо на фоне аномальной жары, царящей в Петербурге вот уже который день. Об этом «Комсомолке» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

- Четыре дня назад у Михаила Сергеевича появилось недомогание – закружилась голова, подскочило давление, - рассказал хронологию событий собеседник издания. – Поскольку ему уже 71, семья решила на всякий случай обратиться к врачу.

Уже в больнице Михаилу Боярскому по настоянию его супруги Ларисы Луппиан точно так же на всякий случай сделали ПЦР-тест на коронавирус. Он оказался положительным – при том что никаких симптомов, указывающих на наличие заболевания, у знаменитого актера не было.

- Сейчас он по-прежнему находится в стационаре под присмотром врачей, - пояснил источник «КП». – Никаких симптомов – ни температуры, ни слабости, ни болей в груди – у него нет, болезнь протекает легко. Но тем не менее поскольку Михаил Сергеевич находится в группе риска, решено пока что за ним понаблюдать.

В больнице главный мушкетер страны проведет около двух недель. После этого он рассчитывает сразу же вернуться к работе в театре имени Ленсовета.

- Михаил Сергеевича случившееся если и расстроило, то только в одном аспекте – что придется какое-то время провести в больнице, - отметил источник. – Он же человек очень боевой по натуре, ему трудно ничем не заниматься. Но он понимает, что это необходимость – надо немного потерпеть, чтобы потом все было хорошо.

Напомним: информация о госпитализации Михаила Боярского появилась в среду, 14 июля. То, что у актера наблюдается легкое течение, его жизни здоровью ничего не угрожает.

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