Михаил Боярский попал в больницу с коронавирусом. Фото: Александр ГЛУЗ

Известный петербургский актер Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом. По предварительным данным, 71-летнего артиста положили в Боткинскую больницу. Состояние Боярского среднее, он в сознании, находится под присмотром врачей.

- Друзья, спасибо за поддержку. Все хорошо. Как сказал М.С. «И не такое бывало», - написал в Инстаграме концертный директор Боярского Александр Зыкин.

При этом в разговоре с «Комсомолкой» он информацию подтвердил, но без подробностей:

- Информацию подтверждаю. Но ничего больше сказать не могу, сам в отпуске нахожусь, - заявил Зыкин.

Концертный директор рассказал о состоянии Михаила Боярского. Фото: instagram.com/sasha_zykin

А вот в театре им. Ленсовета, где служит артист, заявили о госпитализации Михаила Сергеевича.

- Михаил Сергеевич действительно госпитализирован в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга, - рассказали «Комсомолке» в театре имени Ленсовета, где служит Народный артист РСФСР. - Но госпитализирован на всякий случай - у него легкое течение болезни, поскольку он привит, просто врачи за ним присматривают. Он передает всем большой привет, благодарит за беспокойство и также советует прививаться.

По словам театралов, актер лежит в стационаре около двух дней. В самом театре Боярского не видели с прошлой недели. Официально он числится в отпуске.

Напомним, что феврале 2021-го Михаил Боярский, а также его жена и сын, депутат Госдумы Сергей Боярский привились от коронавируса. Однако через пару недель артист попал в больницу, но пробыл там всего три дня. Диагноз: пневмония, не ковид.

Сейчас, как уверяют коллеги, коронавирус протекает у Боярского в легкой форме именно по причине сделанной ранее прививки.

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