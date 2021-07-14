Цифровое шоу, разработанное студентами СПбГУПТД, вошло в программу Международного музыкального фестиваля в Миккели. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Программа Международного музыкального фестиваля в финском городе Миккели ежегодно составляют симфонические, оперные и сольные концерты, дважды за историю фестиваля в Миккели приезжал с выступлениями балет Мариинского театра. Многие годы мероприятие является стартовой площадкой для восходящих звезд, не стали исключением и такие мировые имена как Анна Нетребко, Александр Малофеев, Сергей Хачатурян, Юрий Башмет, Дмитрий Мацуев, Вадим Репин, Илдар Абдазаков. Выступление оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева ежегодно составляет важную часть программы Фестиваля.

В этом году в музыкальный процесс финального концерта Фестиваля Finnish Fantasia Concerto была внедрена цифровая визуализация, разработанная студентами и преподавателями Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. На экране великолепного зала Мартти Талвела появилось цифровое сценарное и хореографическое произведение на тему «Синестезия». Визуализация сопровождала игру симфонического оркестра Vivo под руководством дирижёра Эркки Ласонпало.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В сотрудничестве с балериной Марией Тарасовой, ученицей Московской хореографической школы Эйфмана, студенты петербургского вуза Дарья Курятникова и Анастасия Хохрякова разработали сценарий цифровой визуализации для третей симфонии Яна Сибелиуса в стиле моно-балета с применением колористических элементов. Вторая часть цифрового шоу представляла собой визуализацию процесса растворения акварельных красок в воде. Съемка и дальнейшая обработка контента проходили в студии кафедры информационных систем и компьютерного дизайна Университета промышленных технологий и дизайна.

Девушки учатся на четвёртом курсе Института информационных технологий и автоматизации СПбГУПТД по направлению «Прикладная информатика в дизайне», поэтому для них создание такого масштабного визуального проекта с применением цифровых технологий стало настоящим погружением в профессию. «Синестезия – феномен восприятия, когда человек может слышать музыку и видеть цвета одновременно. В результате поисков мы пришли к главной идее цифрового контента – танец балерины как метафора образности в музыке, и акварельные краски как взаимосвязь этой образности с цветом. Для красок мы выбрали прием их растворения в воде. Используя большой стеклянный резервуар, мы смогли запечатлеть на камеру их яркость и смешение между собой. В процессе работы нами были добавлены новые приемы монтажа - резкое и мягкое кадрирование», - рассказали Дарья Курятникова и Анастасия Хохрякова.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Работа по созданию цифрового контента заняла у команды из Петербурга целый год. Первоначально проект должен был представлен публике еще в июле 2020 года, но пандемия внесла свои коррективы, и уникальное атмосферное событие общественность смогла увидеть 11 июля этого года.

Стоит отметить, что реализация проекта стала итогом победы команды СПбГУПТД в открытом конкурсе «Synesthesia», организованным директором Музыкального Фестиваля Миккели Теему Лаасаненом, Университетом прикладных наук Юго-Восточной Финляндии и Российско-Финским проектом приграничного сотрудничества С3Е«ContentsforCross-CulturalEvents».Наставниками при разработке выступили профессор кафедры дизайна костюма Любовь Джикия, заведующий кафедрой дизайна оборудования средовых объектов Екатерина Прозорова и старший преподаватель кафедры информационных систем и компьютерного дизайна Ирина Сошникова.