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Политика15 июля 2021 8:11

Репетиция парада ко Дню ВМФ прошла ночью в Петербурге

На набережных Невы собрались сотни горожан, чтобы посмотреть на идущие строем боевые корабли
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Боевые корабли вновь зашли в Неву.

Боевые корабли вновь зашли в Неву.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще одна репетиция парада ко Дню ВМФ прошла в Петербурге. Минувшей ночью боевые корабли строем вошли в Неву, а наблюдали за ними десятки и сотни жителей и гостей города, собравшихся на набережных.

- Людей полно, некоторые гуляют, другие даже купаются в Неве - жарко, - рассказал фотокорреспондент «Комсомолки», снимавший репетицию.

Некоторые, особо разгоряченные зрители, купались прямо в Неве.

Некоторые, особо разгоряченные зрители, купались прямо в Неве.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сам же парад состоится 25 июля.

- Впервые в Главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки, — отметил Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов.

Всего же в параде примут участие 48 воздушных судов, 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, а также более четырех тысяч военнослужащих. Впервые задействуют корабли пограничного управления ФСБ России.

Сам парад пройдет 25 июля.

Сам парад пройдет 25 июля.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме моряков, тренировки проводят также и летчики. Боевые самолеты и вертолеты накануне заметили в небе над Петербургом многие жители города.

Авиация, как и участники водной части парада, еще проведут несколько репетиций до основного мероприятия, так что у петербуржцев будет шанс посмотреть на корабли, самолеты и вертолеты.

Некоторые горожане или гости Северной столицы совмещали приятное с приятным.

Некоторые горожане или гости Северной столицы совмещали приятное с приятным.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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