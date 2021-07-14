«НАШЕ Радио Санкт-Петербург»: 20 лет в эфире

Фото: Предоставлено организаторами.

11 июля 2001 года на частоте 104 FM «НАШЕ Радио» впервые вышло в эфир в Санкт-Петербурге. Всю ночь накануне в эфире нон-стоп играли песни группы Ленинград, а в 7 утра все услышали голоса ведущих Шызгара-шоу. Открытие вещания ознаменовалось беспрецедентным концертом, организованном на двух прогулочных кораблях с импровизированными сценами. Все желающие могли послушать с берегов рек и каналов, по которым проплывали корабли, сеты группы Сплин, Ночных Снайперов, Смысловых Галлюцинаций и Кукрыниксов. С этого момента «НАША» радиоволна вынесла наш город в открытое море русской рок-музыки - от Алисы, ДДТ, Аквариума, Земфиры, Сплина, КиШ и Мумий Тролля до Кис-Кис, Аффинаж, 27/17, Anacondaz, Монеточки и многих других.

«Наверное, ни одна радиостанция в городе не вызывает столько споров у слушателей, как «НАШЕ Радио»: «Поставьте эту группу! Уберите эту песню! Это - не рок! Нет, вот это - рок!» - и так далее, все 20 лет. Такая реакция аудитории говорит лишь об одном: музыка, которая звучит у нас в эфире, по-прежнему интересна и актуальна. Петербург – столица рок-н-ролла, и мы на «НАШЕм радио» это чувствуем каждый день!», - Блондинка Таня, ведущая и главный редактор «НАШЕго Радио» в Петербурге.

«НАШЕ Радио Санкт-Петербург» сегодня это 9 часов ежедневного прямого эфира из студии на Малой Посадской, 8. Это два полноценных шоу (“1+1” днем и “Файер-шоу” вечером), актуальные городские новости и репортажи. Это гости в студии, среди которых музыканты, спортсмены, актеры, представители городской администрации. Это 50 000 разыгранных призов, сотни познавательных и развлекательных программ.

Музыка «НАШЕго Радио» живет и звучит не только в эфире, но и на сцене. За 20 лет в Петербурге при поддержке «НАШЕго Радио» прошло около 3000 концертов наших музыкантов, а также масштабные регулярные городские фестивали «Наши в городе» и «Чартова дюжина». Площадки для фестивалей выбирались самые разные – пять сцен ДС «Юбилейный», арена СКК «Петербургский», бескрайняя Дворцовая площадь и набережная у гостиницы Прибалтийская. Каждый фестиваль «НАШЕго радио» — это аншлаг, праздник рок-н-ролла и настоящее единение артистов и меломанов.

«НАШЕ Радио Санкт-Петербург» занимает уверенную позицию на рынке радиостанций города. Ежедневная аудитория станции – более 300 тыс чел., еженедельная – почти 900 тыс.чел.

«НАШЕ Радио Санкт-Петербург» есть и онлайн – активные страницы в Instagram (@nashe_104fm), VKontakte (@nashespb) и на официальном сайте nashe.ru всегда на связи с аудиторией. Прямой эфир, видеотрансляция из студии, анонсы и конкурсы, новости и свежие фото. В честь 20-летнего юбилея слушателей «НАШЕго Радио Санкт-Петурбург» ждут специальные акции, розыгрыши призов, поздравления от музыкантов, а также большой LIVE сюрприз, о котором станет известно чуть позже.

104 FM – включайтесь и оставайтесь с нами!

СКАЗАНО

«Дорогое НАШЕ, мое, питерское радио…

Я поздравляю тебя с 20-летием. Желаю всего самого хорошего.

Мы вместе!»

Константин Кинчев, группа Алиса

«НАШЕ Радио в Санкт-Петербурге, вы сами всё понимаете: мы-ВАШИ, а вы-НАШИ. Сердечно поздравляю вас с юбилеем - 20 лет! Удачи, хорошего настроения, хороших слушателей и живой настоящей музыки, ура!»

Алексей Горшенев, Кукрыниксы, проект Горшенев

«Мы с бооольшим удовольствием поздравляем «НАШЕ Радио Питер» с 20-летием. Молодцы! Хорошей музыки и энергии в эфире. Большой прибалтийский привет!»

Ренарс Кауперс, BrainStorm