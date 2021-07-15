Какие экономические проблемы Северной столицы вскрыла пандемия

Дискуссия получилась эмоциональной. Фото: Артем КИЛЬКИН

Непростая ситуация с эпидемией, в которой оказался Петербург в последние полтора года, не могла не сказаться на его экономическом состоянии - от достатка рядовых граждан до оборота средних и крупных предприятий. Эксперты сходятся во мнении: чтобы справиться с последствиями чрезвычайной ситуации, которой для всего мира обернулся COVID-19, необходимо приложить огромные усилия, причем не точечные, а системные.

Самые уязвимые точки экономики, проблемы взаимодействия власти и бизнеса и конкретные меры поддержки в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) обсудили директор Ассоциации кластеров и технопарков России, международный консультант программы развития ООН Андрей Шпиленко, ученый, социолог Максим Шугалей и предприниматель, общественный деятель Александр Колос. Если вкратце, то положение тяжелое, но шансы восстановить баланс и обернуть ситуацию на пользу предпринимательству еще можно. Главное - учесть уроки эпидемии и наладить контакт между властью и бизнесом.

ЧЕСТНЫЕ СУБСИДИИ

По словам Андрея Шпиленко, основные проблемы в сфере экономики начались вовсе не одновременно с эпидемией, она лишь сделала их более очевидными.

- На сегодняшний день до 80 процентов сырья, комплектующих и материалов для крупного бизнеса мы тащим из-за рубежа, - констатировал Шпиленко. - Это более трех триллионов долларов ежегодно. И это тот рынок, который должен занять малый и средний бизнес. Поэтому я убежден, что нам необходимо развивать производственные цепочки и отвечать на вопрос, в какие именно производственные цепочки малому и среднему бизнесу входить, что выпускать и кто должен являться потребителем его продукции. Причем это проблема не последних лет. Еще в девяностых у нас эти самые производственные цепочки прервались, и бизнес, по сути, оказался предоставлен самому себе.

Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко. Фото: Артем КИЛЬКИН

С этим мнением отчасти согласился Максим Шугалей. По его словам, думать прежде всего нужно о людях, которые так или иначе служат основной движущей силой любого - хоть малого, хоть среднего - бизнеса.

- На мой взгляд, прежде всего власти должны субсидировать бизнес честно, не делить его на «полезный» и «не полезный», - отметил специалист. - Сила в правде, как говорится. От пандемии пострадали все, и решать, условно, что двадцать ресторанов достойны государственной помощи и поддержки, а двадцать первый не достоин, неправильно. Помощь должна оказываться всем в равной мере, иначе мы можем дойти до очень неприятных вещей, например, начать задаваться вопросом: а зачем деньги пенсионерам, если им и так уже недолго осталось?

Ученый и социолог Максим Шугалей. Фото: Артем КИЛЬКИН

УБИЙСТВЕННЫЙ ФОРМАЛИЗМ

Максим Шугалей отметил также, что помощь бизнесу вовсе не обязательно должна быть финансовой, и предложил подумать о введении «арендных каникул», на период которых те же рестораны, бары и кафе могли бы на законных основаниях не платить аренду в период жестких эпидемических ограничений и тем самым спасти хотя бы часть своего бюджета. Такой подход позволил бы, с одной стороны, оградить от лишних трат государственный бюджет, а с другой - обеспечить ту самую равную и непредвзятую помощь всем, кто оказался в сложной ситуации.

Предприниматель и общественный деятель Александр Колос в свою очередь напомнил о существовании такого понятия, как «адекватность». Именно на ее принципах, по словам эксперта, должны основываться все действия властей в кризисных ситуациях, в том числе в период пандемии.

Предприниматель и общественный деятель Александр Колос. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Простой пример: почему закрывают кафе и рестораны, но при этом не хотят наладить контроль за ношением масок в общественном транспорте? - задается вопросом специалист. - Ведь не нужно быть ученым, чтобы понимать, что там коэффициент распространения по меньшей мере в десятки раз выше! Такого быть не должно. Это чистой воды формализм, который не ведет нас ни к чему хорошему. Плюс мне, например, очень странной кажется ситуация с ПЦР-тестами. Вопрос: что мешает государству производить их самостоятельно, сделать бесплатными для всех желающих в госучреждениях и тем самым повысить уровень социальной защищенности?

Вывод участники дискуссии сделали один: с пандемией не работает принцип гордиева узла и решить все проблемы одним точным ударом невозможно. Необходим целый комплекс мер, в том числе перераспределение глобальных финансовых потоков внутри страны.

Подготовил:Олег МЕДВЕДЕВ.