Поезд МЧС и военных пригласили для тушения лесного пожара рядом с АЭС в Ленобласти

Торфяники горят в лесу в районе Соснового Бора. Фото: vk.com/meriasosnovybor

Поезд МЧС и военные придут на помощь пожарным, которые борются с огнем в лесу неподалеку от садоводства Смолокурка в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Сам пожар начался накануне днем, с ним уже борются местные спасатели а прибытия поезда ждут днем.

- В администрации Сосновоборского поселения сообщают, что площадь пожара составляет 0,2 гектара. Сейчас к тушению уже привлекли военных. Прибытие пожарного поезда ожидается в 14:00. В администрации города Сосновый Бор прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, - рассказал собеседник в правительстве Ленинградской области.

Источник добавил, что сейчас жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает. Однако население обеспокоено тем, что лес горит недалеко от Ленинградской атомной электростанции. Также жителям города Сосновый Бор сообщили о мерах предосторожности, которых надо придерживаться в связи с задымлением.

- Сотрудники МЧС получили сообщение о лесном пожаре 14 июля 2021 года в 16:27. На место прибыли девять сотрудников 71-й пожарной части и три единицы специальной техники. Борьба с огнем продолжается до сих пор, - уточняют в управлении МЧС по 47-му региону.

Напряженная ситуация ситуация с природным пожарами сохраняется и в Кировском районе Ленинградской области. Там периодически загораются торфяники. Ситуация осложняется тем, что из-за подземных очагов пожарные не всегда могут убедиться в том, что огонь полностью потушен. Правда, как заверили в Комитете по природным ресурсам Ленинградской области, несмотря на некоторые трудности, ситуация находится под контролем и ждать повторения событий 2010 года, жителям не стоит.