«От автомобиля до Крымского моста»: как продлить жизнь изделию из металла. Фото: pixabay.

Ржавчина - злейший враг стали. Без должного ухода конструкция тут же покроется слоем рыжего налета и придет в негодность. О принципиально новом подходе к защите от коррозии в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказал генеральный директор компании «Zinker» Василий Бочаров.

Генеральный директор компании «Zinker» Василий Бочаров. Фото: Артем КИЛЬКИН

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Цинк - лучший друг любой металлоконструкции. Горячее цинкование стальной детали практически полностью исключает появление коррозии. Однако это трудоемкий процесс, часто для него нужен отдельный цех или даже целый завод, чтобы погрузить конструкцию в ванну со специальным составом. А это не слишком удобно.

Но компания «Zinker» разработала новый комфортный способ нанесения цинка на металл. Делается это с помощью специального состава класса Zinker. Метод получил название Цинкирование, и его может использовать любой, даже неподготовленный человек.

Ну а после нанесения получается покрытие, которое будет защищать любую конструкцию не менее 25 лет. К тому же, если считать цену за квадратный метр поверхности с работой и сушкой, то Цинкирование выгоднее на 10-30 процентов, чем, например, горячее цинкование.

ГДЕ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ

Возникает закономерный вопрос: почему же при всем своем удобстве Цинкирование не стало самой распространенной технологией? Ответ кроется за стеной из бумажных кип. Нельзя просто изобрести новый способ защиты от коррозии и начать его применять - нужны изменения в документах. Например, в «СП 28. Защита строительных конструкций от коррозии». Но дело движется. В прошлом году вышло изменение номер два, где новая технология включена в нормативный акт как отдельный способ цинкования наравне с термодиффузией, горячим цинкованием.

- Недавно мы получили одобрение морского регистра, и теперь наши составы можно использовать в судостроении и судоремонте, - заявил в эфире Василий Бочаров, - благо технология позволяет. Температурная стойкость покрытия от -60 до +150 градусов, поэтому в российских условиях его можно применять где угодно. Любой металл в воде или на берегу можно защитить нашим составом. Также недавно ЦНИИСК выпустил письмо о том, что Цинкирование может применяться при строительстве и ремонте мостов. На очереди - нефтянка. Хотя там уже используют наши составы.

Эти слова подтверждены практикой. В послужном списке компании «Zinker» - главный храм Министерства обороны. Технологию выбрали для защиты каркаса главного купола и звонницы. Составом также покрывали сварные швы Крымского моста. Да и сам продукт вполне себе «патриотичный» - производится в Подмосковье. Правда, сырье для состава по спецзаказу доставляется из Европы. А вот сопутствующие ингредиенты российские, да и производство налажено на российских аппаратах. В планах у компании перейти на отечественный цинк, но только после того, как он будет соответствовать высочайшим стандартам качества.

КАК НЕ НАРВАТЬСЯ НА ПОДДЕЛКУ

Контрафакт - тяжелая и актуальная тема, особенно на рынке стройматериалов. Но компания «Zinker» и здесь использует технологии, чтобы защитить своих клиентов. На каждой упаковке продукта под специальным стикером есть код. Его можно написать в СМС и отправить на бесплатный номер - убедиться, что товар подлинный. И это не прихоть, а насущная необходимость. По словам Василия Бочарова, надеяться остается только на себя - государство не слишком торопится защищать производителей и покупателей от подделок.

- Государству это не интересно, - делится Василий Бочаров. - Денег в этом сегменте рынка особо не соберешь. Кого ловить - тоже непонятно. Сегодня закрыли одну фирму-однодневку, завтра сразу же откроется другая. Возиться неохота. Ну подумаешь, ущерб на два миллиона, на пять миллионов, да еще и у частников. Не государство же «опрокинули».

Фото предоставлено компанией «Zinker».

ПОЧЕМУ КОРРОЗИЯ ВСЕ ЖЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ

Ведущая вместе с гостем обсудила и проблему вездесущей ржавчины. По мнению Бочарова, это происходит не из-за ненадежности каких-либо составов, а потому, что у конструкции часто нет хозяина. Если объект закреплен за собственником, он следит за ним. А там, где хозяйничает государство, сложно проследить, на что уходят деньги. В результате это часто приводит к плачевному результату.

- Там, где есть конечный хозяин, который вкладывает свои личные деньги, там с коррозией все хорошо: там выбираются наиболее оптимальные решения для защиты своих инвестиций на долгие годы и там коррозии нет, - уверен Василий Бочаров.

Поэтому, чтобы не потерять свои деньги, используйте продукцию компании «Zinker». Главное - соблюдать технологию применения составов, тогда металлоконструкция прослужит вам долго.

Технология применения составов «Zinker»:

1. Подготовка поверхности.

Для начала конструкцию нужно отшлифовать и обезжирить. Например, использовать пескоструйный аппарат или шлифовальный круг.

2. Подготовка состава.

Состав необходимо тщательно размешать, для этого непременно использовать миксер. Если нужно, разбавьте его растворителем «Zinker». При использовании баллончика хорошенько его встряхните.

3. Нанесение.

Работы можно проводить даже зимой - влага не помеха. Главное, чтобы на поверхности не было льда или капель, - контролируйте точку росы.

4. Сушка.

За полчаса поверхность высыхает «на отлип», а через трое суток изделие готово к использованию.

Диана ФЕДОРОВА