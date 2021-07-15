«Не знала о своих правах»: Почему Алиса Вокс подала в суд на Шнурова только через пять лет после ухода из «Ленинграда»

Иск может серьезно ударить по карману Сергея Шнурова. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Певица Алиса Вокс объяснила, почему подала в суд на Сергея Шнурова, чтобы получить деньги за совместно написанные песни. Бывшая солистка группировки «Ленинград» намерена взыскать с бывшего «работодателя» 20 миллионов рублей. Как заявляет артистка, когда пять лет назад она расставалась с коллективом, ее обманули и узнала она об этом только сейчас.

Началось все, когда Алиса Вокс пришла к юристам, чтобы зарегистрировать свой новый альбом. Во время беседы со звездным адвокатом Романом Лалаяном выяснилось, что за все эти годы певица не получала никаких отчислений за прослушивание песни «Экспонат» и еще 38 других композиций.

Всплыл вопрос, почему за столь долгое время нахождения в группе «Ленинград», я так и не получила никаких исполнительских сборов, на которые я, прошу заметить, по закону имею полное право. До этого разговора, я даже не знала, что у меня, как у исполнителя, такое право вообще есть, - написала Алиса в своем Instagram.

Алиса Вокс с адвокатом намерены отсудить у "Ленинграда" почти 20 миллионов рублей. Фото: СОЦСЕТИ

Артистка подтвердила, что в суд пошла после уговоров юристов. Но «хайпиться» на этой истории не собиралась. Информация о суде случайно просочилась в прессу, поэтому пришлось открыть завесу тайны.

Когда юристы отправили запрос представителям «Ленинграда», то те ответили, мол Алиса отказалась от всех прав на песни и всех остальных сборов, а взамен получила вознаграждение в размере одной тысячи рублей.

Я действительно не получала никаких исполнительских доходов ни в период работы в группе «Ленинград», ни после него. Группа «Ленинград», и лично Сергей Шнуров, мне такое вознаграждение не выплачивали. Что немаловажно - никаких соглашений с группой я никогда не подписывала, и никакого договора об отчуждении прав тоже не было, - продолжает артистка. - Я не претендую на авторские права на «Экспонат» и другие 38 треков, которые, между прочим, до сих пор продолжают добавлять популярности всем известной группе даже после ее распада. Сейчас я хочу получить денежные средства исключительно по смежным правам. Так вот, речь идет о выплатах за исполнительские сборы. А их накапало за все время немало - примерно на 19 500 000 рублей. Будем честны, все знают эту песню в моем исполнении. Не только музыка, но и мой голос сделали ее популярной. Тогда почему же я не имею право получить за это законный гонорар?

Кстати, сам Сергей Шнуров по-прежнему не прокомментировал ситуацию. 14 июля Алиса Вокс подала иск, в течение месяца состоится и сам суд.

Напомни, Алиса Вокс покинула «Ленинград» в 2016 году, разругавшись с Сергеем Шнуровым.