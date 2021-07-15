Семь фонтанов восстановят в Петербурге до конца года

Семь фонтанов, и этот, на Каменноостровском, 32, восстановят в 2021 году. Фото: "Водоканал"

В 2021 году по программе восстановления и реконструкции обновят семь городских фонтанов. Первым начнут восстанавливать фонтан на Московском проспекте перед Российской национальной библиотекой. Уже провели проектно-изыскательные работы и сделали эскиз. Работы начнутся в июле.

- Для создания в городе нового и оригинального архитектурного объекта специалисты разработали уникальную концепцию внешнего вида и водной картины фонтана, который станет эстетическим дополнением площади у библиотеки. Такое решение позволит не нарушить сложившийся архитектурный ансамбль зданий на Московском проспекте, - рассказали в «Водоканале».

Первым начнут ремонтировать фонтан у Российской национальной библиотеки. Фото: "Водоканал"

Специалисты объединят две чаши в единый комплекс, улучшат гидроизоляцию и модернизируют оборудование. Восстановленный фонтан заиграет новыми яркими красками благодаря подсветке. Управлять водной струей и освещением будут дистанционно, а компьютерная программа позволит синхронизировать светильники и насосы с музыкальной композицией. - В ходе реконструкции рабочие демонтируют существующие чаши фонтана и уменьшат их глубину. У сооружения появится новая водная картина. Для наружной отделки плит фонтана будут использовать серый гранит, - уточнили в «Водоканале».

Фонтан в Колпино на проспекте Ленина, 22. Фото: "Водоканал"

Кроме этого фонтана, до конца года восстановят еще шесть.

- На Каменноостровском проспекте у дома 32 есть небольшой зеленый оазис - сквер композитора Андрея Петрова. Его главное украшение - скульптурная композиция «Первая скрипка» с фонтаном «Скрипка-женщина», из которой льются струи воды, как льется музыка из-под смычка маэстро. В этом году он снова преобразится.

Фонтан на проспекте Большевиков, 3. Фото: "Водоканал"

- Реконструируют фонтан на улице Щербакова, который открыли в 2003 году в честь 300-летия Санкт-Петербурга. Однако проработал он совсем недолго. В последние годы сооружение разрушалось: отвалилась мозаика, в бетонном корпусе появились трещины, а металлические трубы и вовсе спилили.

Фонтан на улице Щербакова. Фото: "Водоканал"

- В Шушарах в сквере имени Николая Ивасюка восстановят 40-летний фонтан. Он находится в аварийном состоянии, работает периодически. Специалистам придется полностью разобрать чашу и проложить новые инженерные сети.

Фонтан в Шушарах. Фото: "Водоканал"

- Кроме того, в этом году заработают фонтаны на Английском проспекте у дома 13, на проспекте Большевиков у дома 3 и в городе Колпино на проспекте Ленина. Сейчас специалисты ведут проектно-изыскательные работы.