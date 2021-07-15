Лучшее сочетание вакцин и реакция не на тот вирус: Как корреспондент «КП-Петербург» ревакцинацию проходил

Ревакцинация от коронавируса началась в Санкт-Петербурге на прошлой неделе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первая прививка – как первая любовь. Ждешь ее, тревожишься, места себе не находишь. Дальше чувства притупляются – ко второй уже подходишь без особых ожиданий, а третью вообще делаешь, почти не задумываясь. И в самом деле – чего тут задумываться. Прошло полгода – иди, ревакцинируйся, отращивай новые антитела взамен исчезнувших. Я так и сделал – побочек не избежал, но полезный опыт вынес. И теперь готов им поделиться.

Записаться на ревакцинацию получилось без особых проблем. Способ тестировался один – звонок по номеру 122. Выйти на оператора удалось не сразу (трижды в течение дня трубка радостно выдавала «ваш номер в очереди – двадцать!», играла успокаивающую музыку, а потом звонок просто сбрасывался), но это спишем на издержки кризисного времени. Особых вопросов не задавали, даты не сверяли, быстро подыскали удобное место – поликлинику недалеко от дома. Сама процедура, как оказалось, тоже ничем не отличается от «первичной вакцинации» - снова осмотр терапевта, снова заполнение анкеты, сбор анамнеза, подпись, короткое ожидание под дверью процедурного кабинета и, наконец, долгожданный укол. Кололи, как и в первый раз, «Спутник V» - ни «ЭпиВакКороны», ни «КовиВака» в наличии не оказалось.

Технически процедуры ничем не отличаются: такая же запись, такой же осмотр терапевта, такой же укол в любую руку на выбор. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первые пять часов не чувствовалось ничего, кроме нарастающей боли в месте укола. К вечеру она расползлась по всему предплечью и усилилась – вплоть до того, что стало трудно поднимать телефон. Добавилась температура – до 38 с хвостиком. И – новинка – открылся страшный сушняк. В списке побочных эффектов ничего подобного не было, но само по себе ощущение не такое уж уникальное – на него, в частности, во время первой вакцинации жаловался наш коллега из Москвы Александр Коц. Все это длилось почти полные сутки, а потом схлынуло так же резко, как и началось – разве что продолжало побаливать место укола. В целом – жить можно. И даже не нужно брать больничный. А уж по сравнению с первой вакциной, которая отключила меня от жизни на несколько дней – вообще сказка. Но все равно – первая доза вызвала побочки, вторую я даже не почувствовал, третья – и снова здравствуйте. Это нормально?

- В целом, ничего уникального и тревожного в подобной ситуации нет, - констатирует врач-инфекционист НИИ гриппа имени Смородинцева Оксана Станевич. – Дело в том, что побочные эффекты при вакцинации «Спутником V» дает не коронавирус, а аденовирус, в который «зашиты» некоторые его фрагменты. Аденовирусов в этой вакцине используется два – 26 и 5 серотипа, один в первом, другой во втором компоненте соответственно. Реагировать на них организм может по-разному – в зависимости от того, встречался ли он с ними прежде и имеет ли против них приобретенный иммунитет. Поэтому да – нет ничего страшного в том, что на третью прививку человек реагирует не так, как на вторую.

Побочные эффекты были, но куда менее долгие, нежели во время первой вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С побочкой разобрались. Остался еще вопрос – а может, вообще не стоило так скоро бежать за третьей дозой? Не лучше было бы подождать и пройти ревакцинацию каким-нибудь еще препаратом – к примеру, «ЭпиВакКороной»?

- На самом деле ответить на этот вопрос сразу и однозначно очень непросто, - объясняет Оксана Станевич. – С одной стороны – достаточно надежные доказательства эффективности и безопасности пока что есть только по «Спутнику V», остальные две вакцины, напомню, проходят третью стадию клинических испытаний. С другой – существует практика, при которой люди, у которых иммунитет ослаблен разного рода заболеваниями, проходят так называемую гетерологичную вакцинацию. То есть, прививаются разными вакцинами. И эта практика довольно успешна – ее можно сравнить с тренировкой разных групп мышц в спортзале. Возможно, и в случае с вакцинами против SARS-CoV-2 она будет хорошо работать. Я подчеркиваю – возможно, чтобы это понять, нужно дополнительное время и дополнительные исследования.

Пока что, отмечает эксперт, наиболее вероятной для гетерологичной вакцинации может быть пара «Спутник V»-«КовиВак».Однако об этом можно будет говорить только после появления публикаций с анализом и итогами третьей фазы испытаний.

По словам экспертов, наиболее удачным сочетанием вакцин пока что видится "Спутник V" плюс "КовиВак". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну и напоследок поставим точку в извечном вопросе – «а ПЦР-тест перед ревакцинацией все-таки делать надо?». Ученые говорят – надо, но не всем и не во всех случаях.

- Показания для ПЦР-теста – если у вас был подтвержденный контакт с инфицированным человеком, или если вы чувствуете симптомы ОРВИ, - поясняет Оксана Станевич. – Надо понимать: бессимптомное течение болезни превратить в среднее или тяжелое вакцина не может. Зато она может усилить уже имеющиеся симптомы – к примеру, температуру или слабость. Поэтому на приеме у терапевта и слушают легкие и спрашивают, не болеете ли вы чем-то прямо сейчас.