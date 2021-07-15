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Общество15 июля 2021 19:57

Лучшее сочетание вакцин и реакция не на тот вирус: Как корреспондент «КП-Петербург» ревакцинацию проходил

Без побочных эффектов не обошлось
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Ревакцинация от коронавируса началась в Санкт-Петербурге на прошлой неделе.

Ревакцинация от коронавируса началась в Санкт-Петербурге на прошлой неделе.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первая прививка – как первая любовь. Ждешь ее, тревожишься, места себе не находишь. Дальше чувства притупляются – ко второй уже подходишь без особых ожиданий, а третью вообще делаешь, почти не задумываясь. И в самом деле – чего тут задумываться. Прошло полгода – иди, ревакцинируйся, отращивай новые антитела взамен исчезнувших. Я так и сделал – побочек не избежал, но полезный опыт вынес. И теперь готов им поделиться.

Записаться на ревакцинацию получилось без особых проблем. Способ тестировался один – звонок по номеру 122. Выйти на оператора удалось не сразу (трижды в течение дня трубка радостно выдавала «ваш номер в очереди – двадцать!», играла успокаивающую музыку, а потом звонок просто сбрасывался), но это спишем на издержки кризисного времени. Особых вопросов не задавали, даты не сверяли, быстро подыскали удобное место – поликлинику недалеко от дома. Сама процедура, как оказалось, тоже ничем не отличается от «первичной вакцинации» - снова осмотр терапевта, снова заполнение анкеты, сбор анамнеза, подпись, короткое ожидание под дверью процедурного кабинета и, наконец, долгожданный укол. Кололи, как и в первый раз, «Спутник V» - ни «ЭпиВакКороны», ни «КовиВака» в наличии не оказалось.

Технически процедуры ничем не отличаются: такая же запись, такой же осмотр терапевта, такой же укол в любую руку на выбор.

Технически процедуры ничем не отличаются: такая же запись, такой же осмотр терапевта, такой же укол в любую руку на выбор.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первые пять часов не чувствовалось ничего, кроме нарастающей боли в месте укола. К вечеру она расползлась по всему предплечью и усилилась – вплоть до того, что стало трудно поднимать телефон. Добавилась температура – до 38 с хвостиком. И – новинка – открылся страшный сушняк. В списке побочных эффектов ничего подобного не было, но само по себе ощущение не такое уж уникальное – на него, в частности, во время первой вакцинации жаловался наш коллега из Москвы Александр Коц. Все это длилось почти полные сутки, а потом схлынуло так же резко, как и началось – разве что продолжало побаливать место укола. В целом – жить можно. И даже не нужно брать больничный. А уж по сравнению с первой вакциной, которая отключила меня от жизни на несколько дней – вообще сказка. Но все равно – первая доза вызвала побочки, вторую я даже не почувствовал, третья – и снова здравствуйте. Это нормально?

- В целом, ничего уникального и тревожного в подобной ситуации нет, - констатирует врач-инфекционист НИИ гриппа имени Смородинцева Оксана Станевич. – Дело в том, что побочные эффекты при вакцинации «Спутником V» дает не коронавирус, а аденовирус, в который «зашиты» некоторые его фрагменты. Аденовирусов в этой вакцине используется два – 26 и 5 серотипа, один в первом, другой во втором компоненте соответственно. Реагировать на них организм может по-разному – в зависимости от того, встречался ли он с ними прежде и имеет ли против них приобретенный иммунитет. Поэтому да – нет ничего страшного в том, что на третью прививку человек реагирует не так, как на вторую.

Побочные эффекты были, но куда менее долгие, нежели во время первой вакцинации.

Побочные эффекты были, но куда менее долгие, нежели во время первой вакцинации.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С побочкой разобрались. Остался еще вопрос – а может, вообще не стоило так скоро бежать за третьей дозой? Не лучше было бы подождать и пройти ревакцинацию каким-нибудь еще препаратом – к примеру, «ЭпиВакКороной»?

- На самом деле ответить на этот вопрос сразу и однозначно очень непросто, - объясняет Оксана Станевич. – С одной стороны – достаточно надежные доказательства эффективности и безопасности пока что есть только по «Спутнику V», остальные две вакцины, напомню, проходят третью стадию клинических испытаний. С другой – существует практика, при которой люди, у которых иммунитет ослаблен разного рода заболеваниями, проходят так называемую гетерологичную вакцинацию. То есть, прививаются разными вакцинами. И эта практика довольно успешна – ее можно сравнить с тренировкой разных групп мышц в спортзале. Возможно, и в случае с вакцинами против SARS-CoV-2 она будет хорошо работать. Я подчеркиваю – возможно, чтобы это понять, нужно дополнительное время и дополнительные исследования.

Пока что, отмечает эксперт, наиболее вероятной для гетерологичной вакцинации может быть пара «Спутник V»-«КовиВак».Однако об этом можно будет говорить только после появления публикаций с анализом и итогами третьей фазы испытаний.

По словам экспертов, наиболее удачным сочетанием вакцин пока что видится "Спутник V" плюс "КовиВак".

По словам экспертов, наиболее удачным сочетанием вакцин пока что видится "Спутник V" плюс "КовиВак".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну и напоследок поставим точку в извечном вопросе – «а ПЦР-тест перед ревакцинацией все-таки делать надо?». Ученые говорят – надо, но не всем и не во всех случаях.

- Показания для ПЦР-теста – если у вас был подтвержденный контакт с инфицированным человеком, или если вы чувствуете симптомы ОРВИ, - поясняет Оксана Станевич. – Надо понимать: бессимптомное течение болезни превратить в среднее или тяжелое вакцина не может. Зато она может усилить уже имеющиеся симптомы – к примеру, температуру или слабость. Поэтому на приеме у терапевта и слушают легкие и спрашивают, не болеете ли вы чем-то прямо сейчас.

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