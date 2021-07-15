На здании Елизаветинской богадельни Елисеевых в Петербурге обнаружили мозаичную икону 1905 года

В Петербурге нашли мозаику на здании Елизаветинской богадельни / Фото: instagram.com/mettlachtile/

В Санкт-Петербурге обнаружили мозаичную икону на здании Елизаветинской богадельни Елисеевых. Случайную находку сделал промышленный альпинист по имени Арсений, когда осматривал фасад дома 30-32 на 3-й линии Васильевского острова. Оказалось, что икона была создана еще в 1905 году. На ней изображены святые Захария и Елизавета. Об этом в соцсетях 14 июля 2021 года рассказала блогер Ксения Сидорина.

Мозаику случайно обнаружил промышленный альпинист / Фото: instagram.com/mettlachtile/

- Главная новость сезона. Познакомились с промальпинистов, а он и говорит - я осматривал фасад, случайно нашел мозаику под краской. Краска уже шелушится, - рассказала девушка.

На иконе изображены святые Захария и Елизавета / Фото: instagram.com/mettlachtile/

Святой пророк Захария и праведная Елизавета были родителями святого пророка предтечи и крестителя Господня Иоанна. Здание, где разместилась богадельня, было построено в 1844 году, но после еще четыре раза расширялось и перестраивалось. После Октябрьской революции вместе богадельни в доме обустроили общежитие инвалидов. С 1930 года в здании разместился электротехникум, который в настоящее время называется Санкт-Петербургский колледж телекоммуникации.

С 1920 года она была закрыта краской / Фото: instagram.com/mettlachtile/

Со слов Ксении, мозаика была закрашена в 1920-х годах. Сейчас активисты из объединения "Гэнгъ", которые летом 2020 года начали отмывать печи на Петроградской, куда входят несколько петербуржцев, в том числе и Ксения Сидорина, ищут промальпенистов. Ребята хотят отмыть мозаику и дать ей новую жизнь.

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