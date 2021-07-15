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Звезды15 июля 2021 20:27

«В семье у них с женой царил жесткий патриархат»: Продюсер Андрей Тропилло поделился воспоминаниями об умершем от коронавируса Петре Мамонове

По словам Тропилло, Мамонов стал «московским ответом» на появление ленинградского рока
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Петр Мамонов скончался на 71 году жизни.

Петр Мамонов скончался на 71 году жизни.

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

- Да вы что?! – отреагировал Андрей Тропилло на новость о смерти Петра Мамонова. – Петя умер? Я ведь сам в больнице лежу, толком ничего не знаю.

С Петром Мамоновым, признался собеседник «КП», он виделся нечасто – тот был вхож по большей части в московскую рок-тусовку. Те не менее по рабочим вопросам взаимодействие было регулярным – правда, больше через жену Петра Николаевича.

- Они безумно друг друга любили, но у них в отношениях царил жесткий патриархат, - вспоминает Андрей Тропилло. – Петя ее постоянно гонял между городами, чтобы решить какие-то рабочие вопросы. Мог прикрикнуть, указать что-то сделать. Но это их отношения, я в них не лезу – по-моему, они были счастливы, и это главное.

По словам Андрея Тропилло, Петра Мамонова – коренного москвича – связывало с Ленинградом больше, чем могло показаться.

- «Звуки Му» ведь появились в 1984 году, - рассказывает знаменитый продюсер. – У нас к тому моменту уже были «Аквариум», «Кино», «Алиса», «Зоопарк» и многие, многие другие – я лично их, можно сказать, растил. В Москве же никого и ничего равного не было. И вот появился Петр Мамонов. Появился – и стал, по сути, московским ответом на то, что в Ленинграде делал я.

Петр Мамонов, вспоминает Андрей Тропилло, был очень своеобразным, а по ленинградским меркам – и вовсе очень необычным человеком.

- Настоящим москвичом, - признается наш собеседник. – С совершенно иной психологией, иной философией. Немного не от мира сего. Замечательный актер. Ну и просто хороший человек – в один тяжелый период в моей жизни, когда у меня буквально не было средств к существованию, он просто так дал мне 500 долларов, огромные по тем временам деньги.

В последний раз, рассказывает Андрей Тропилло, они с Петром Мамоновым виделись полгода назад – экс-лидер «Звуков Му» давал концерт в Санкт-Петербурге, на набережной Крюкова канала.

- Нам не удалось как-то близко пообщаться – в среде музыкантов вообще это не принято, приставать с разговорами во время концерта, - вспоминает Андрей Тропилло. – Поздоровались, обнялись. Он выглядел очень бодрым, активным, энергичным. Никто и думать не мог, что все так обернется. Для меня лично это очень большой удар.

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