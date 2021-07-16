«А где грудь?»: Ивлеева шокировала поклонников откровенным фото в бикини

Раньше Ивлеева часто демонстрировала свою пышную грудь. Фото: соцсети

Телеведущая Анастасия Ивлеева не устает хвастаться фотографиями с отдыха в Греции. 30-летняя блогерша улетела в отпуск без мужа и ей это не мешает отлично проводить время. Но последние снимки с пляжа, которые выложила в Instagram звезда, очень удивили поклонников.

Настя Ивлеева поделилась совсем не гламурным фото в бикини.

- Ну всё, хватит гламурных фото! это жизнь и это я. Че мутите? Уже думаю о том, как скоро сменится картинка, - написала она в Instagram.

А сейчас фанаты не нашли грудь у Насти Ивлеевой. Фото: соцсети

Но поклонники заметили, что у Ивлеевой пропала грудь. Когда-то красотка блистала в откровенных фотосессиях, получая комплименты пышным формам.

- Так и не могу понять, есть у нее грудь или нет? - спрашивают фанаты.

- Где грудь? – подхватывают другие.

Напомним, Настя Ивлеева улетела на частном самолете отдыхать в Грецию без мужа. В компании с телеведущей была Матильда Шнурова и блогерша Диана Каркунова. Подруги не стесняются откровенных фото, все вечеринки девушек сопровождались алкоголем и большим количеством еды. Бывшая жена лидера группы «Ленинград» опубликовала в сториз, как Ивлеева целуется с Каркуновой.

Сейчас телеведущая отдыхает в Греции в компании с Матильдой Шнуровой. Фото: соцсети

В пятницу, 15 июля, красавицы уже полетели обратно в Москву. На днях Ивлеева пообещала, что скоро приедет в Урюпинск, чтобы снимать фильм про блогеров.Поклонники предполагают, что блогерша пошла в разнос после расставания с мужем – рэпером Элджей. Ивлеева полгода не носит обручальное кольцо и не появляется с супругом на светских мероприятиях. Накануне Элджей выпустил песню Soda, где спел о расставании. Намекая на свою жену.

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