Из бродяг в артисты: Как живет самый театральный кот Петербурга

Еще год назад Яша даже не мог мечтать о такой звездной жизни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОХОЖ НА ЧАРЛИ ЧАПЛИНА

Еще год назад черно-белый кот Яша жил на улице и искал себе еду, дружил с бродячими котами и не догадывался, какое светлое будущее его ждет. По случайному стечению обстоятельств его подобрали сотрудники приюта, накормили, обогрели, подлечили и поселили в котокафе «Республика кошек». Но и там он надолго не остался и обрел себе большую звездную семью.

Кот весит около 8 килограмм. Рост пушистого - 60 см. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В марте 2021 года в честь Дня кошек в России, вице-губернатор Борис Пиотровский решил подарить мурлык ЦПКиО, театру Эстрады и театру на Фонтанке. Выбирали их сами представители учреждений в том самом котокафе.

- Котов было очень много. Мы немного растерялись. Оказалось, выбрать своего кота, это очень сложный процесс. Но в конце, когда уже собирались уходить, нам рассказали, что у них есть Яша. Нас отвели к нему, а он в тот момент спал. Когда мы увидели его, то сразу поняли, что это наш кот, - рассказывает менеджер по рекламе и по совместительству котохранитель театра Елена Махина. - Сфотографировали его и отправили директору. Она с нами согласилась.

У Якова Моисеевича Фишмана удивительная судьба... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Переехал в новый дом Яков Моисеевич не сразу, только спустя месяц. Сперва нужно было оформить документы, обустроить ему новое жилище. Забирать нового члена театральной семьи поехал сам художественный руководитель театра – Юрий Гальцев, который до этого с ним еще не был знаком.

- Когда Юрий Николаевич увидел кота, то был приятно удивлен. Сказал, что Яша похож на Чарли Чаплина. В общем, он остался доволен, - с улыбкой говорит котохранитель.

Яша еще не выступал на сцене, но очень хочет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Актеры к появлению пушистого отнеслись хорошо. Правда, некоторые поначалу волновались. Все-таки раньше животных в театре не было, поэтому артисты переживали, будет ли ему здесь комфортно.

- Но как только Яша переступил порог театра - все поняли, что коту здесь хорошо! – смеется Елена Махина. – Он довольно быстро освоился. Первое, что он сделал – обошел все возможные помещения, уселся на стул начальника отдела по прокату репертуара. В этот момент все поняли, что на меньшее он не согласен.

МЯУКАЕТ КВАРТОЙ, СПИТ НА СТОЛЕ

С этого момента за Яковом Моисеевичем закрепилась должность мурчальника отдела по прокату репертуара. И вполне заслуженно. Ему 6 лет, выглядит представительно, следит за порядком в театре, наматывая круги вдоль кабинетов, и очень любит общаться.

Яша обычный дворовой кот. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Говорит со всеми, кто к нему приходит. Постоянно что-то рассказывает, мурлычет. И очень музыкальный. Умеет мяукать на разные тона. Наши музыканты определили, что он мяукает квартой, - отмечает Елена.

По ее словам, Яков амбициозный и с характером. Очень любит внимание. Требует, чтобы его гладили. А если проголодается, то обязательно всем об том скажет.

- Ест он хорошо, - признается Елена. - У него определенный корм, потому что у него есть небольшие проблемы со здоровьем. Из-за того, что он жил на улице, у него развилось нарушение пищевого поведения. Конечно, вкусняшки он тоже ест, но специальные кошачьи и в умеренном количестве.

Живет Яков Моисеевич в отдельной комнате, в офисном крыле театра. Там все обустроено для его комфорта: есть и когтеточка, и лежанка.

- Но спать он любит больше всего на столе и на подоконнике, - добавляет Елена Махина.

Кстати, Яша очень продвинутый кот. Недавно у него появилась своя страница в Instagram. Пока у него, конечно, нет миллиона фолловеров, но не исключено, что совсем скоро все изменится. Он уже успел выиграть звание самого театрального кота Петербурга (1 место) на премии «Котокультурная столица», которая проводится Музеем кошки при поддержке Комитета по культуре. А в скором времени планирует выйти на сцену.

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