Власти объяснили, откуда в поселке под Петербургом взялся дом с частной тюрьмой

Подземную тюрьму обнаружили в частном доме под Петербургом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Местные власти рассказали «Комсомолке» о коттеджном поселке «Новый Петербург», под одним из домов которого обнаружили частную тюрьму. По слухам, казематы с решетками и большой печкой проходили по делу об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии.

Разрушенный дом с подземной тюрьмой расположен в полузаброшенном коттеджном поселке под Всеволожском Ленинградской области – в получасе езды от Петербурга. По документам, «Новый Петербург» занимает 20 гектаров. Правда, хоть какой-то хозяйственной деятельностью охвачена лишь треть земли. Размечено всего 160 участков. Дома стоят только на шести. Дачи, скрытые за болотами да деревьями, все без исключения пустую в холодное время года, а летом периодически наполняются немногочисленными отпускниками.

– Это несостоявшийся бизнес-проект, который стартовал в 2012 году, когда был бум строительства. И с тех пор так никакого движения не было, – рассказывают местные власти. – Несколько раз поселок закладывали в банки. Собственники участков судились с продавцами. В общем, обычная для нашей страны кутерьма.

Сейчас у того самого коттеджа работает спецтехника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Охарактеризовать провальный коттеджный поселок как криминальный, богатый или еще какой-то, сложно. Ведь никаких странностей и подозрительной активности, уверяют власти, здесь не было.

– Просто подъезжали микроавтобусы. Совершенно обычные. Заезжали на участок за глухим забором – и все, – сообщают власти. – Если бы мы знали, что там незаконная деятельность процветает… Но все было под домом, причем скрыто так, что даже собственник, который купил здание последним, не подозревал, что есть подземелье. Понимаете? Только когда пол гаража упал, он увидел, что под домом что-то есть.

Подземелье наполнено водой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственные действия на участке уже закончились, сейчас правоохранители засыпают тюрьму, чтобы исключить туда доступ посторонних. На жизни соседей ни нынешние работы, ни «работа» самой тюрьмы никак не повлияли: ближайшая обитаемая постройка находится от нее в 100 метрах.

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