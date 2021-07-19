Очереди за свидетельствами о смерти опять выстроились к ЗАГСу в Петербурге

Петербуржцам снова приходится стоять в очередях, чтобы получить свидетельство о смерти. Фото: vk.com/spb_today

Жители Петербурга опять жалуются на очереди в ЗАГС на Достоевского, 9. Причем в них вынуждены стоять не будущие молодожены а те, кто пришел по скорбному поводу - оформить свидетельство о смерти близкого человека.

- Я не понимаю почему люди должны часами стоять в очереди для получения свидетельств о смерти и проведения ритуальных услуг. У людей и так горе, а их как скот выставляют в длинные очереди и в жару и в холод, ну неужели не сделать все автоматизировано? Заполни заявление, принеси, подай, его проверят, перепечатают, потом снова жди пока вызовут, потом жди свидетельства. Почему весь город тянут в одну точку? - пишут возмущенные горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам петербуржцев, чтобы оформить бумаги, многие приходят к единственному пункту выдачи (обычные районные ЗАГСЫ их не оформляют) к шести утра. Естественно, никаких удобств на улице нет. А само учреждение принимает только с 10 до 17 да еще с часовым обедом.

Напомним, что подобная ситуация была в июне 2021 года, когда пункт выдачи свидетельств о смерти перевели с Фурштадтской улицы на улицу Достоевского. После скандала в СМИ власти города распорядились начать выдачу документов о смерти еще в трех пунктах, но только до 15 июля. С этого дня очереди вернулись.

В Комитете по делам ЗАГС Петербурга «Комсомольской правде» дать оперативный комментарий не смогли, заявив, что эту проблему может комментировать только руководство комитета, но оно разговаривать отказалось.

Напомним, что свидетельства о смерти также оформляют в Колпино, Петергофе, Пушкине, Сестрорецке и Кронштадте, но ввиду отдаленности районов большинство петербуржцев едут в центральный офис на улицу Достоевского.