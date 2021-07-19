Из-за аномальной жары в Петербурге Марсово поле стало похоже на пустыню

Марсово поле теперь не узнать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Буквально месяц назад Смольный официально разрешил петербуржцам отдыхать на газонах, устраивать там пикники. Но нетипичная для северного города жара внесла свои коррективы. Спустя полтора месяца почти везде трава превратилась в солому.

Например, Марсово поле – зеленый оазис в центре мегаполиса теперь стал похож на пустыню. А чтобы сохранить остатки высыхающей травы и роз в сквере у Казанского собора – газон оградили защитной лентой. Многие деревья в городе сникли, их листья засыхают и желтеют.

- Такого не было с 2010 года, - рассказала «КП» руководитель движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника. - Сказать, сколько конкретно зеленых насаждений пострадало невозможно. Газоны сильно страдают из-за засухи, но тяжелее приходится деревьям. Все они находятся в стрессе. Особенно жара опасна для молодых деревьев. Они могут даже пожелтеть и скинуть листву – так проявляется процесс обезвоживания.

Палящее солнце превратило зеленую траву в солому. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Горожане и сами переживают за зелень, а активисты Центрального района даже предложили в буквальном смысле слова взять ситуацию в свои руки и выходить поливать деревья.

«Если каждый житель дома возьмет шефство над одним деревом и будет его поливать после работы, то мы сможем сохранить зеленые насаждения – легкие города», - пишет Татьяна Усланова в одной из групп Центрального района в «ВКонтакте».

В Комитете по благоустройству «Комсомолке» рассказали, что за газоны и деревья в городе отвечают разные организации. Трава, цветы и кусты во дворах – вотчина управляющих компаний. А зеленые насаждения общего пользования находятся под контролем городских садово-парковых предприятий.

Каждый день на полив город тратит тысячи кубометров воды. В июле из-за жары расход увеличили на 20 процентов. Но очевидно, что и этого недостаточно. В ближайшие дни дождей, по прогнозу синоптиков, в Петербурге ждать не стоит. И чтобы сохранить зеленое убранство города, все предприятия комитета, включая дорожные, объединили усилия и совместно поливают газоны, наиболее подверженные воздействию палящего солнца.

- К сожалению, в такую жаркую солнечную погоду вода мгновенно впитывается в почву и испаряется. Поэтому даже обильный полив дает кратковременный эффект для газонов, - объясняют в комитете.

Такой засухи Петербург не видел больше 10 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Комблаге добавили, что садовники ежедневно поливают клумбы, цветники и молодые кусты и деревья. Однако, делают это только ранним утром и поздним вечером, так как политые под прямыми солнечными лучами растения могут получить ожоги.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Председатель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий ШЕВЧУК: «Поливать нужно больше»

- Нам бы хотелось, чтобы газоны были зеленые в любую погоду. Для этого нужно высаживать сорт, который выдерживает жару. Также нужно больше поливки. Комитет по благоустройству, конечно, увеличил полив, но этого недостаточно. Осадков выпало меньше на 70 процентов, значит, воды нужно большее также на 70, а не на 20 процентов. Однако, паниковать не стоит. Газоны у нас в городе искусственные. Каждый год их засеивают заново, а почву обрабатывают и удобряют. А во дворах, как правило, растет обычная трава – она восстановится сама. Это значит, что уже следующей весной мы увидим вновь зеленый Петербург.