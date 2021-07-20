"Ставят подпорки и перестилают крышу": Семья с детьми живет в разваливающемся памятнике архитектуры в Петербурге

В Сестрорецке семья с детьми живет в разрушающемся памятнике архитектуры Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В городе Сестрорецк Санкт-Петербурга живет семья в даче Кривдиной. Деревянное здание является памятником архитектуры, однако его состояние очень плохое - дом с башенкой разрушается, но жильцы сделать ремонт без согласования и помощи города не могут. Поэтому семейство с бабушкой, своими детьми и внуками вынуждены ютиться в тяжелых условиях.

- Сейчас там живут три поколения семьи таких работников. На втором этаже – женщина, которая в шестидесятых получила здесь комнату. На первом – ее дети и внуки. Хуже только в землянке. Они со слезами рассказывают, как еще несколько лет назад можно было забраться в башенку, как где-то что-то приколачивают, ставят подпорки и перестилают крышу. То есть делают то, что должно делать государство, - рассказывала "КП-Петербург" член отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Курортного района, координатор исследовательской группы "Старые дачи" Елена Травина.

Жильцы вынуждены сами латать дыры и перестилать крышу Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Семья пыталась приватизировать дачу, но им отказали. После оказалось, что здание выкупила компания, относящаяся к крупному отелю. В планах в даче было сделать ВИП-номера, даже пошел процесс расселения. Однако большая семья съехать не смогла, так как им предлагали лишь одну комнату. Пока вопрос решался, компания обанкротилась.

Сейчас же семья живет в старинном здании, где официально прописана, при этом частную собственность занимает незаконно.

– Каждая деталь этого памятника уникальна, но не менее ценно то, что рядом еще одна дача, – добавляет Травина. – А это уже готовый уголок средовой исторической застройки.

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