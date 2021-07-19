Бабочки в метро Петербурга: лови их и получай призы «Билайн».

«Билайн» ведет масштабное строительство мобильной сети в тоннелях метро Санкт-Петербурга. И теперь пассажиры петербургской подземки смогут следить за процессом развития в режиме реального времени. Специально для этого «Билайн» запустил конкурс «Билайн ловит в метро» с интересной игровой механикой и призами.

Авторы проекта приглашают пользователей ловить бабочек и собирать их в коллекцию, которую можно обменять на призы. Так каждый может выиграть что-то ценное и заодно выяснить, на каких станциях теперь ловит интернет «Билайн». В самом метро бабочки также напоминают пассажирам о своем существовании: их изображения можно увидеть на стикерах, балюстрадах и баннерах.

Пользователь может открыть интерактивную карту метро на специальном сайте и сыграть в увлекательную игру, а еще оценить скорость развития сети и выяснить, в каких тоннелях метро интернет уже доступен.

Достаточно зайти на сайт через QR-код на рекламных постерах в метро или по ссылке. Вы сможете принять участие в игре «Поймай бабочку» и выиграть приз. Например, после мгновенной регистрации вы получите возможность добавить в коллекцию 11 бабочек и приз – одну из контентных подписок на выбор в Билайн ТВ, например, онлайн-кинотеатры IVI, more.tv, ViP Play, KIDS или Билайн музыку.

С этого момента вы можете начать собирать бабочек по всему петербургскому метрополитену. Чем больше бабочек, тем более ценный приз вы получите. Например, сертификаты на покупку в OZON на 1000 и 2600 руб.

Кстати, каждой станции метро принадлежит своя бабочка. Например, редкая бабочка чудного мгновения обитает на «Пушкинской». Летает она быстро, как интернет «Билайн» в метро. Техно-бабочка живет на стации «Технологический институт» и отличается математическим складом ума.

Об акции

Акция доступна для всех абонентов всех операторов. Пользователь может ловить своих бабочек, находясь в любой точке мира. Подробности, условия участия, сроки и информация о призах по ссылке: https://beeline-lovit-v-metro.ru/

Мобильный интернет доступен абонентам «Билайн» на территории Санкт-Петербурга и Петербургского метрополитена на станциях и в тоннелях между станциями, покрытых сетью «Билайн».

Подробнее о покрытии в городе, списке станций и тоннелей, где доступна связь, — на beeline.ru. ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.

Организатор конкурса ООО «Промо-Груп», 124305, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1822, помещение III, офис 3, ОГРН: 1147746623815. Конкурс проводится с 01.07.2021 по 31.08.2021.

Подробная информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - на beeline-lovit-v-metro.ru