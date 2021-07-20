Сборная России проведет отборочные матчи ЧМ-2022 в Санкт-Петербурге и Казани

Сборная России проведет матчи отбора ЧМ-2022 в Санкт-Петербурге и Казани Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сборная России по футболу проведет два домашних матча отборочного цикла Чемпионата мира-2022 в Санкт-Петербурге и Казани. Об этом во вторник, 20 июля 2021 года, сообщили в пресс-службе национальной сборной.

- Домашние матчи отбора на ЧМ-2022 против Словакии и Кипра сборная России сыграет в Казани и Санкт-Петербурге, - сообщила сборная.

Так, первый матч состоится 8 октября 2021 года в Казани на стадионе "Ак Барс Арена". Там наша сборная встретится с игроками Словакии.

Второй матч пройдет в Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Игра со сборной Кипра состоится 11 ноября.

На данный момент сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы Н, набрав в трех матчах шесть очков. Их опережает только команда Хорватии. Следом идут сборная Словакии с пятью очками, на четвертой строчке с четырьмя очками Кипр, на пятом месте Словения с тремя очками. В конце таблицы с одним очком национальная сборная Мальты.

ЧМ-2022 должен состояться в Катаре. Финальный турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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