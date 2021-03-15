Артем Дзюба и еще пять игроков «Зенита» вызваны в сборную России

Дзюбу вызвали на игры сборной России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Артем Дзюба официально вызван в сборную России. Вместе с нападающим на сборы поедут еще пять игроков петербургского «Зенита»: защитники Юрий Жирков и Вячеслав Караваев, а также полузащитники Далер Кузяев, Андрей Мостовой и Магомед Оздоев.

- Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным играм Чемпионата мира-2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск), - сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Всего на первый сбор, который начнется в Сочи 18 марта, вызваны 27 игроков. Впрочем, до первой встречи состав еще может поменяться в зависимости от игровых кондиций или травм.

Отметим, что в нападении кроме Артема Дзюбы сыграет еще и экс-зенитовец Антон Заболотный, представляющий ныне футбольный клуб «Сочи».

Напомним, что от игр сборной России Дзюба был отстранен после скандала со слитым интимным видео, на котором тогдашний капитан «Зенита» национальной команды занимался самоудовлетворением.

После этого тренер российской сборной Станислав Черчесов заявил, что не будет вызывать нападающего на ближайшие игры, чтобы дать тому пережить скандал вдали от шумихи. Теперь же Черчесов не только вернул Дзюбу в команду, но и пообещал вновь доверить ему капитанскую повязку.

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