Полыхает почти 6000 гектаров: Военные вертолеты будут тушить пожары в Карелии

В Карелии полыхают леса. Фото: Артур Парфенчиков / vk.com/id419407976

Западный военный округ отправляет два вертолета Ми-8 в Карелию, где уже несколько дней полыхают лесные пожары. Винтокрылые машины окажут помощь бойцам МЧС и добровольным пожарным, спасающим землю от огня.

- Два Ми-8 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа, оборудованные водосливными устройствами, окажут помощь в тушении лесных пожаров в Республике Карелия. Экипажи вертолетов будут проводить мониторинг местности с воздуха, а также поддержат наземную группировку. Вертолеты, во взаимодействии с силами МЧС, будут осуществлять сбросы воды на очаги горения леса, - сообщает пресс-служба ЗВО.

Лес тушат с вертолетов. Фото: Артур Парфенчиков / vk.com/id419407976

На данный момент в Карелии зафиксировано 25 пожаров. Общая площадь возгорания составляет уже 5886 гектаров. Локализованы, но не ликвидированы только 13 из них на площади в 107 гектаров. Самая серьезная ситуация в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах, здесь введен режим чрезвычайной ситуации. На территории Суоярвского района в опасности деревня Найстенъярви. Ее жители даже были вынуждены покидать дома из-за огня дыма.

Именно сюда на помощь карельским коллегам прибыли 100 спасателей Невского отряда петербургского управления МЧС. Также в республику направлены спасатели-десантники из Архангельска и отряд из Вологодской области.

На помощь местным спасателям прибыли коллеги из соседних регионов. Фото: Артур Парфенчиков / vk.com/id419407976

- Огонь более 700 человек и 150 единиц техники, - сообщает пресс-служба правительства Карелии.

На место ЧП прибыл и глава МЧС России Евгений Зиничев. Он, вместе с главой Карелии Артуром Парфенчиковым облетел охваченную огнем территорию на вертолете и встретился со спасателями, которые тушат огонь и отсекают пламя просеками и траншеями.

Огонь тушат и спасатели и добровольцы и сами местные жители. Фото: Артур Парфенчиков / vk.com/id419407976

- На месте пожара работает авиация, уже осуществлено 40 сбросов воды объемом 140 тонн. Для мониторинга задействованы беспилотники, привлечены три пожарных поезда, 765 человек и 153 единицы техники, - сообщает пресс-служба МЧС России.

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По словам местных, они уже не знают, у кого просить помощи (подробности)