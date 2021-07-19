100 петербургских спасателей будут тушить пожары в Карелии, где полыхают леса

В Карелии горят леса, огонь подбирается к поселкам. Фото: vk.com/id419407976

Сотня петербургских спасателей, а вместе с ними коллеги из Вологодской области и десантники-пожарные из Архангельска будут тушить полыхающие леса в Карелии. Власти Республики, поняв, что своими силами с бедствием никак не справиться, попросили помощи у соседей.

- В Карелию для помощи в борьбе с лесными пожарами прибыли специалисты из соседних регионов. Спасатели-десантники из Архангельской области направлены в Пряжинский район. 100 человек Невского спасательного центра (Санкт-Петербург) отправились на тушение огня в районе Найстенъярви, - сообщает Оперштаб правительства Карелии.

У этого же населенного пункта, где сложилась самая сложная обстановка, а люди вынуждены покидать свои дома, работают три пожарных поезда. Власти Карелии тем временем уверяют, что держат все под контролем. А проблему с пожарами усугубляет засушливое и жаркое лето, какого не было давно.