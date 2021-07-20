Петербург на грани экологической катастрофы из-за жары

Палящее солнце успело сильно нагреть воду в реках и озерах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Июнь в Северной столице стал самым жарким в истории метеонаблюдений, установив 23 числа новый температурный рекорд - 35,9 градуса (настолько жарко не было с 1917 году). В июле больше 10 дней среднесуточные значения превышали норму на 7-10 градусов. А еще в городе дождей осадков не было 23 дня подряд.

- В Петербург и Ленобласть пришли дожди и прохлада. Но это ненадолго, - заявил начальника городского Гидрометцентра Александра Колесова. - Начиная с этих выходных, температура воздуха вновь повысится до 27-30 градусов. Жара продержится до второй-третьей декады августа.

РЕКИ ПЕРЕСЫХАЮТ

Последствия зноя могут быть фатальными для природы. Палящее солнце успело сильно нагреть воду в реках и озерах. До рекордных 25 градусов прогрелась воде в Неве - это выше нормы на 5 градусов. И 30 градусов достигает температура Ижоры, что выше норы аж на 10 градусов.

Знойное лето стало настоящим испытанием для Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снижение кислорода в водных объектах Петербурга специалисты заметили еще в первые теплые дни мая. А спустя два месяца жары малые водотоки вовсе пересохли. По данным Центра мониторинга загрязнения природной среды, сложнее всего приходится рекам Мге и Тосне, ручьям Капральеву и Большому Ижорцу.

По словам заместителя руководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Елены Таргоний, жара - прямой путь к экологической катастрофе. Ведь размножаться сине-зеленым водорослям - цианобактериям - становится проще. Бактерии производят токсины, вредные для людей и животных. Возрастает и риск мора рыбы: в жару снижается количество растворенного кислорода в воде.

- Водоросли разлагаются, от воды исходит неприятный запах. Многие жители путают это со сбросами сточных вод, хотя это естественный процесс отмирания, - поясняет Таргоний.

ЛЕСА ГОРЯТ

В Ленобласти с начала теплого сезона в регионе потушили 309 пожаров на 0,73 гектара площади. От огня погибли 80 человек. В борьбе с огнем пригодилась инфраструктура, созданная в прошлом году.

Газоны в городе пожелтели и высохли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- По 80 пожаров произошло в Выборгском и Приозерском районах - это излюбленные места отдыха жителей Петербурга и Ленобласти. Один из самых сложных случился в Волосовском районе, его тушили два дня. До очага нужно было идти 7 километров пешком. Причиной возгорания стала сухая гроза - нетипичное природное явление для Ленобласти, - объяснил председатель областного комитета по природным ресурсам Павел Немчинов.

К новому сезону пожаров областные власти и МЧС готовились с весны, а 11 июня приняли жесткий регламент: из-за аномальной жары регион объявил особый противопожарный режим. Документ запретил разводить костры, посещать леса, а в селах и дачных поселках, на предприятиях и садовых участках временно приостановил пожароопасные работы. Не разрешают и топить печи, котельные установки и кухонные очаги, работающие на твердом топливе.